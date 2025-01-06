Метапневмовірус: чи є загроза для України та що це таке

Ситуація контрольована.
Для України цей вірус є звичайним, де він циркулює кожного року під час сезону застуд. Щороку з'являється інформація про віруси, які зараз поширюються, а також рекомендації щодо того.
Про це пише Центр громадського здоров’я України.
"Метапневмовірус" – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону», - йдеться у повідомленні.
Симптоми вірусу
Вони схожі на симптоми застуди або легкого грипу: нежить, кашель, підвищена температура. Важливо зазначити, що цей вірус зазвичай проходить легше, ніж грип, і дуже рідко викликає серйозні ускладнення.
Щоб захистити себе
- • Мийте руки з милом після контакту з потенційно зараженими поверхнями або людьми.
- • Уникайте близького контакту з хворими людьми.
- • Дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем).
- • Регулярно провітрюйте приміщення для підтримки свіжого повітря.
Ці прості заходи допоможуть мінімізувати ризик зараження та підтримати здоров’я під час епідсезону.
Людський метапневмовірус (hMPV) давно існує у світі, був виявлений у 2001 році. Він поширений серед людей і тварин, викликаючи респіраторні інфекції. Це нормальна частина природної циркуляції вірусів серед людей і тварин.
Нагадаємо, в Україні наразі офіційно підтверджено 13 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію.
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