Метапневмовірус: чи є загроза для України та що це таке

Для України цей вірус є звичайним, де він циркулює кожного року під час сезону застуд. Щороку з'являється інформація про віруси, які зараз поширюються, а також рекомендації щодо того.

Про це пише Центр громадського здоров’я України.

"Метапневмовірус" – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону», - йдеться у повідомленні.

Симптоми вірусу

Вони схожі на симптоми застуди або легкого грипу: нежить, кашель, підвищена температура. Важливо зазначити, що цей вірус зазвичай проходить легше, ніж грип, і дуже рідко викликає серйозні ускладнення.

Щоб захистити себе

• Мийте руки з милом після контакту з потенційно зараженими поверхнями або людьми.

• Уникайте близького контакту з хворими людьми.

• Дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем).

• Регулярно провітрюйте приміщення для підтримки свіжого повітря.

Ці прості заходи допоможуть мінімізувати ризик зараження та підтримати здоров’я під час епідсезону.

Людський метапневмовірус (hMPV) давно існує у світі, був виявлений у 2001 році. Він поширений серед людей і тварин, викликаючи респіраторні інфекції. Це нормальна частина природної циркуляції вірусів серед людей і тварин.

Нагадаємо, в Україні наразі офіційно підтверджено 13 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію.

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