Что делать, если за границей временно изъяли ребенка у родителей - в МИДе дали ответ

Дети

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В отдельных странах, если есть угроза здоровью или развитию ребенка, компетентные органы могут временно изъять ребенка из семьи по решению социальных служб или суда.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины.

Обычно такие решения обычно принимают социальные службы или суды в случае насилия над ребенком, угрозы его благополучию, отказа от лечения, ненадлежащего ухода или нарушения родительских обязанностей.

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Во многих странах также запрещается оставлять детей до 12 лет без присмотра взрослых. Также третья сторона, например соседи или социальные работники, могут обратиться с жалобой, что приведет к временному изъятию ребенка.

В случае, если ребенка временно изымают, гражданам Украины следует обращаться в Посольство или Консульство Украины в стране пребывания. Украинские дипломаты помогут выяснить обстоятельства изъятия, консультации по местному законодательству и объяснят, как получить бесплатную правовую помощь.

Они также информируют о правозащитных организациях, которые могут помочь в таких случаях. Консульства не могут участвовать в судебных делах, представлять интересы граждан по гражданским или уголовным делам, или быть юристами. Они только помогают в вопросах, связанных с правами граждан Украины за границей.

Напомним, ранее мы писали о том, что дети дипломатов будут учиться за границей за средства украинцев.