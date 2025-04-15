Війна в Україні / © Associated Press

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Протягом минулої доби російський загарбники просунулися на Курщині та Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Експерти повідомили про просування ворога у Роздольного на Донеччині та біля Гуєво на Курщині.

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«Ворог просунувся біля Гуєво та Роздольного», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що через неспроможність окупаційної армії РФ досягти кремлівських завдань на фронті загарбники систематично використовують хімікати.

Ми раніше інформували, російський диктатор Путін намагається затягувати час щодо мирних переговорів та завершення війни, оскільки вірить, що її продовження поставить його в більш вигідну позицію.