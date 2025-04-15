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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
207
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1 хв

Ворог просунувся на Донеччині та Курщині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російський загарбники просунулися на Курщині та Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Експерти повідомили про просування ворога у Роздольного на Донеччині та біля Гуєво на Курщині.

«Ворог просунувся біля Гуєво та Роздольного», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що через неспроможність окупаційної армії РФ досягти кремлівських завдань на фронті загарбники систематично використовують хімікати.

Ми раніше інформували, російський диктатор Путін намагається затягувати час щодо мирних переговорів та завершення війни, оскільки вірить, що її продовження поставить його в більш вигідну позицію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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