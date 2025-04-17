- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 424
- Час на прочитання
- 2 хв
НБУ представив нову монету номіналом 10 грн: що відомо
НБУ випустить монету номіналом 10 грн із портретом Любові Панченко та її знаменитою «Бучанською весною».
Національний банк України презентував унікальну срібну монету номіналом 10 гривень, присвячену українській художниці та модельєрці Любові Панченко. Випуск монети «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко» обмежений — лише 10 000 екземплярів.
Про це повідомили в НБУ.
Монета вшанувала творчість Панченко, яка прославилася своїми роботами в стилі українського авангарду та народного костюма. На аверсі — стилізований портрет мисткині, доповнений елементами її знаменитої роботи «Бучанська весна».
«Ця монета, як і мистецькі твори Любові Панченко, назавжди збереже в собі відлуння її непересічної особистості та український колорит. Вона уособлює незламність української культури, вшановує відданість національним традиціям та неоціненний внесок художниці в розвиток українського мистецтва», — зазначили в НБУ.
Технічні деталі
Матеріал: срібло 925 проби (31,1 г чистого дорогоцінного металу)
Діаметр: 38,6 мм
Ціна: 3917 грн (у спеціальному футлярі)
Гурт: гладкий із логотипом Монетного двору.
Дизайн:
Аверс: стилізований портрет Панченко у оточенні елементів її роботи «Бучанська весна», Держгерб та номінал.
Реверс: фрагмент картини, який художньо переплітається із портретом, символізуючи єдність творчості та особистості.
«Бучанська весна» — не просто картина, це своєрідний маніфест краси та незламності духу, адже саме в Бучі художниця народилася й жила. Цей образ навіки закарбувався в пам’яті міста і в серцях шанувальників таланту художниці, ставши символом віри у відродження», — йдеться в повідомленні.
Придбати монету можна в інтернет-магазині НБУ або у банках-партнерах, зокрема Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку. Обмеження — 1 монета на покупця.
Раніше ми писали, які пенсії отримують українці.