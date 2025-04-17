НБУ представив нову монету номіналом 10 грн: що відомо

Монета присвячена Любові Панченко / © НБУ

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Національний банк України презентував унікальну срібну монету номіналом 10 гривень, присвячену українській художниці та модельєрці Любові Панченко. Випуск монети «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко» обмежений — лише 10 000 екземплярів.

Про це повідомили в НБУ.

Монета вшанувала творчість Панченко, яка прославилася своїми роботами в стилі українського авангарду та народного костюма. На аверсі — стилізований портрет мисткині, доповнений елементами її знаменитої роботи «Бучанська весна».

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«Ця монета, як і мистецькі твори Любові Панченко, назавжди збереже в собі відлуння її непересічної особистості та український колорит. Вона уособлює незламність української культури, вшановує відданість національним традиціям та неоціненний внесок художниці в розвиток українського мистецтва», — зазначили в НБУ.

Технічні деталі

Матеріал: срібло 925 проби (31,1 г чистого дорогоцінного металу)

Діаметр: 38,6 мм

Ціна: 3917 грн (у спеціальному футлярі)

Гурт: гладкий із логотипом Монетного двору.

Дизайн:

Аверс: стилізований портрет Панченко у оточенні елементів її роботи «Бучанська весна», Держгерб та номінал. Реверс: фрагмент картини, який художньо переплітається із портретом, символізуючи єдність творчості та особистості.

«Бучанська весна» — не просто картина, це своєрідний маніфест краси та незламності духу, адже саме в Бучі художниця народилася й жила. Цей образ навіки закарбувався в пам’яті міста і в серцях шанувальників таланту художниці, ставши символом віри у відродження», — йдеться в повідомленні.

Придбати монету можна в інтернет-магазині НБУ або у банках-партнерах, зокрема Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку. Обмеження — 1 монета на покупця.

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