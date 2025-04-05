Чого очікувати від валютного ринку в квітні: прогноз банкіра

Курс долара та євро / © pixabay.com

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Український валютний ринок залишається стабільним, навіть попри інформаційний шум і військові ризики, а значних коливань курсу в найближчі тижні не очікується.

Про це повідомив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі для РБК-Україна.

За його словами, у період з 7 до 13 квітня кон’юнктура ринку не зміниться суттєво. Посилення монетарної політики, зокрема підвищення облікової ставки до 15,5% і зростання доходів за депозитними сертифікатами до 19%, сприяє зміцненню гривні та популяризації гривневих вкладів.

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Також існують передумови для «заморожування» споживчих цін, що помітно зменшить зовнішній тиск на валютний ринок.

«Також на ринку діятиме режим «керованої гнучкості», а відтак поточні курсові зміни будуть дрібними, на ринку збережеться періодична зміна трендів з висхідного до спадного, однак ці коливання будуть копійчаними, різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку буде майже непомітною», — зазначив банкір.

Сезонні фактори, зокрема активність аграріїв, які можуть продавати надлишок валюти перед посівною, допомагають стабілізувати валютний ринок. Це дозволяє Національному банку зменшити обсяг валютних інтервенцій.

Крім того, перед Великоднем збільшується обсяг валюти в обмінниках, адже люди продають її, щоби покрити святкові витрати. Це підтримує відносну рівновагу на валютному ринку та сприяє стабільності курсу. Наразі економічні передумови для зростання курсу відсутні.

«Натомість вплив «масової інформації» також не зашкодить валютному ринку. Попри новинне розхитування суспільних настроїв, навряд чи виникнуть зародки паніки, ажіотажу на готівкову валюту. Звісно непрямо на ринок може тиснути ситуація на фронті, питання можливих умов перемир’я, однак цей чинник не працюватиме окремо від економічних факторів», — додав Лєсовий.

Прогноз на найближчий тиждень

За прогнозами експерта, 7–13 квітня курс долара перебуватиме в межах:

Міжбанк : 41,4–41,8 грн/долар, 44,5–45,5 грн/євро.

Готівка: 41,4–42 грн/долар, 44,5–45,5 грн/євро.

Очікується, що середня різниця між міжбанківським та готівковим курсами буде відсутня (0 гривень).

Протягом тижня курси коливатимуться в межах 1–1,5% від початкового рівня.

«Попри інформаційний тиск зусібіч (ситуація на фронті, питання перемир’я, безліч внутрішніх суперечок тощо), валютний ринок перебуває під захистом: регулятор, як основний гравець на ринку, діятиме зважено і професійно, що унеможливить будь-які курсові сенсації», — заявив банкір.

Нагадаємо, очільник Національного банку України Андрій Пишний заявив про намір найближчим часом замінити традиційну монету копійка на нову, більш патріотичну одиницю — шаг.