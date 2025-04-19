Брак за 50 000 грн: пограничники разоблачили псевдосупругов

Задержанные подозреваемые

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Пограничники раскрыли очередную попытку незаконного выезда из Украины под видом супружеской пары.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Мужчина ссылался на то, что сопровождает жену, которая имеет инвалидность, что давало ему право на выезд. Однако при проверке «супруги» не смогли даже назвать основные факты друг о друге.

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Оказалось, что женщина уже второй раз участвует в подобной схеме. В 2023 году она официально вышла замуж за другого мужчину, который уехал за границу и не вернулся. За новую «сделку» она должна была получить 50 тыс. грн.

«По данному факту направлено сообщение о признаках уголовного правонарушения», — говорится в сообщении.

Напомним, мужчина получил повестку по почте и придумал новую «религию», чтобы уклониться от мобилизации.