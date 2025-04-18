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- Здоров’я
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Чи дійсно дієти подовжують життя: відповідь науковців вражає
Американські вчені провели масштабний експеримент — і результати їх здивували.
Американські вчені з Інституту дослідження старіння Бака довели, що жорстке обмеження калорій не завжди сприяє довголіттю та здоров’ю.
Відповідне дослідження було опубліковане в журналі Current Biology.
Попри поширену думку, що недоїдання може продовжити життя, експеримент із 50 тисячами плодових мух показав неоднозначні результати.
Хоча середня тривалість життя мух збільшилася, результати варіювалися: 13% комах померли раніше, незважаючи на підвищену активність, 5% прожили довше, але зі зниженим здоров’ям, а 32% не показали жодних змін. Це свідчить про те, що обмеження харчування не має універсального ефекту, як вважалося раніше.
На думку вчених, ключову роль відіграє генетика: одні люди можуть отримати користь від дієти, тоді як у інших вона може прискорити розвиток вікових хвороб. Визначити індивідуальну реакцію допоможуть біомаркери, пов’язані з реакцією на харчування.
Нагадаємо, 101-річний дієтолог назвав свої 7 правил довгого та здорового життя.