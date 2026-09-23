"Наші життя дорожчі": Зеленський прокоментував закиди Трампа стосовно зростання цін на дизель

Зеленський про зростання вартості дизеля / © ТСН

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Протягом останніх тижнів з боку адміністрації Дональда Трампа лунали закиди на адресу України про те, що нібито через удари по російських НПЗ зростає світова вартість дизельного пального. Президент України Володимир Зеленський відповів на звинувачення Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Зеленський відповів на звинувачення Трампа у зростанні цін на дизель

Під час двосторонніх переговорів у Нью-Йорку Трамп не порушував тему вартості енергоносіїв попри те, що ЗМІ повідомляли, що американський лідер закликав Зеленського припинити атакувати російську нафтопереробну галузь.

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Президент України пізніше підтвердив, що очільник Білого дому не висував жодних вимог чи прохань щодо одностороннього зупинення ударів по російських НПЗ. Зеленський дав зрозуміти, що в разі продовження російських атак Україна завдаватиме дзеркальних відповідей, зокрема по об’єктах нафтопереробки та потужностях із виготовлення дизеля.

«Ми не донатори, особливо щодо Путіна… Я не хочу грати в ігри. Він атакує нас — ми відповідаємо», — сказав він.

Під час інтерв’ю Зеленський наголосив на тому, що Путін сприймає лише мову сили, а безпека та життя громадян України значно важливіші за вартість енергоресурсів на ринках. Стрибок цін на дизельне пальне він пов’язав із суттєвими ускладненнями для судноплавства через Ормузьку протоку.

До 2026 року РФ утримувала статус одного з ключових експортерів дизеля на планеті — торік її частка у світовому експорті сягала 11%. Однак регулярні атаки з боку України призвели до відчутного падіння обсягів виробництва. Наразі росіяни запровадили заборону на більшу частину експорту.

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Стрімке здорожчання енергоресурсів, передусім дизельного пального, стало однією з центральних тем під час проведення Генеральної асамблеї ООН.

У США вартість дизельного пального оновила черговий рекорд: у вівторок середня ціна за галон підскочила до 6,53 долара.

Трамп про удари України по російських НПЗ

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп оцінив наслідки ударів по російських НПЗ і паливних об’єктах. Він підтвердив, що ці атаки завдали РФ серйозної шкоди, але водночас звернув увагу на побічні економічні наслідки для ринку пального.

Зокрема, американський лідер наголосив, що удари суттєво вплинули на вартість дизельного пального, спричинивши його відчутне здорожчання. Водночас він зазначив, що сторони ще обговорять це питання, повторно підкресливши дуже серйозний удар по Росії.

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Візит Володимира Зеленського до Нью-Йорка передбачає обговорення з Дональдом Трампом питань безпеки, посилення української ППО та можливого енергетичного перемир’я.

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