9-річний син MONATIKа ошелешив шкільним образом: дружина артиста показала, у чому він пішов на уроки

Родина Дмитра Монатіка / © instagram.com/irishamonatik

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Дружина співака Дмитра Монатіка Ірина показала кумедний образ їхнього 9-річного сина Платона для школи, створений за допомогою речей з гардероба знаменитого тата.

Шкільний день у родині Монатіків цього разу розпочався не зовсім звично. Платон вирушив на уроки у вельми незвичайному головному уборі. Його образ одразу привернув увагу зіркової мами. Ірина вирішила показати підписникам, як хлопчик підготувався до особливого дня у школі. Виявилося, що фантазії 9-річному школяреві не бракує. А ще у його розпорядженні є чималий вибір татового аксесуарного арсеналу.

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«День шалених зачісок та головних уборів в школі. Платон взяв різний на кожен урок… Варіацій шапок вдома вдосталь від тата», — написала Ірина у своєму Instagram.

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Син Дмитра Монатіка Платон / © instagram.com/irishamonatik

На опублікованих кадрах Платон постав у кумедній шапці з колючками, яка неабияк пасувала до задуму шкільного свята. Схоже, хлопчик вирішив не обмежуватися одним образом і протягом дня змінював головні убори. Таким чином звичайні уроки перетворилися для нього на справжній модний експеримент.

Син Дмитра Монатіка Платон / © instagram.com/irishamonatik

Схоже, у родині Монатіків любов до оригінальних аксесуарів справді передається від батька до дітей. Сам Дмитро Монатік неодноразово дивував публіку незвичайними головними уборами, тож Платону явно було з чого обирати.

Син Дмитра Монатіка Платон / © instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, нещодавно MONATIK замилував романтикою з дружиною-красунею та оригінально привітав її з 39-річчям.

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