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Patriot для Украины: стало известно, какое решение принял Трамп
Зеленский рассказал о решении президента США относительно возможности производства в Украине ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot.
Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Трамп сообщил ему об этом решении во время их последней встречи.
«Да, я принял окончательное решение, лицензии для производства ракет Patriot Украина получит», — цитирует Зеленский слова Трампа.
Patriot для Украины
Напомним, Трамп уклончиво заявил, что обсудит на встрече с Зеленским поставки Украине ракет к Patriot и лицензии на их производство.
10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений утечки технологий в РФ.
Накануне Зеленский сообщил о договоренности о пакете ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время, он не раскрыл, с кем именно Украина достигла этой договоренности.