Patriot для Украины: стало известно, какое решение принял Трамп

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, Трамп сообщил ему об этом решении во время их последней встречи.

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«Да, я принял окончательное решение, лицензии для производства ракет Patriot Украина получит», — цитирует Зеленский слова Трампа.

Patriot для Украины

Напомним, Трамп уклончиво заявил, что обсудит на встрече с Зеленским поставки Украине ракет к Patriot и лицензии на их производство.

10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений утечки технологий в РФ.

Накануне Зеленский сообщил о договоренности о пакете ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время, он не раскрыл, с кем именно Украина достигла этой договоренности.

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