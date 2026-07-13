Загадка квазиспутника Земли: астрономы показали его первый четкий снимок

Астероид Камооалева / CNSA/Handout via Xinhua

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Китайский космический аппарат Tianwen-2 приблизился на расстояние около 20 километров к поверхности Камооалева — одного из семи известных «квазиспутников» Земли. Это позволило сделать первый в истории четкий снимок этого астероида.

Об этом пишет Space.com.

Китайцы приблизились к Камооалеве и сделали первое четкое фото астероида

Китайская миссия по забору почвы с астероида прислала на Землю первый снимок своей главной цели — квазиспутника Камооалева, также известного как астероид 2016 HO3.

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По данным китайского государственного информационного агентства Xinhua, фотография была сделана 2 июля. На снимке виден астероид в форме небольшого асимметричного камня диаметром от приблизительно 16 до 20 метров.

Зонд Tianwen-2, стартовавший 28 мая 2025 года на ракете Long March 3B с космодрома Сичан на юго-востоке Китая, преодолел около 1 миллиарда километров, чтобы выйти на безопасное расстояние от объекта.

Внешний вид самого космического аппарата долгое время держали в тайне. Его фото Китайское национальное космическое управление опубликовало только через неделю после запуска, когда зонд находился в 3 миллионах километров от Земли.

Теперь Tianwen-2 проведет почти год исследований Камооалевы, после чего попытается собрать образцы грунта для доставки на Землю.

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Такие объекты, как Камооалева, называют квазиспутниками из-за того, что они движутся вокруг Солнца по орбитам, которые постоянно удерживают их неподалеку от Земли. Сейчас известно о минимум семи подобных небесных телах.

Гравитация Земли иногда временно захватывает и другие астероиды, прежде чем снова выбросить их на самостоятельную орбиту вокруг Солнца.

Происхождение астероида Камооалева остается загадкой. Часть ученых предполагает, что он мог образоваться от 1 до 10 миллионов лет назад в результате мощного удара, который выбил в космос обломок Луны.

Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Nature Astronomy, указывает на то, что астероид может быть веществом, выбитым из Луны при формировании кратера Джордано Бруно. Успешный сбор образцов миссией Tianwen-2 должен помочь подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

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Космическая гонка и амбиции Пекина

Миссия Tianwen-2 является первой попыткой Китая собрать почву из астероида и второй миссией исследования планет. В случае успеха Китай присоединится к Японии и США, которые уже имеют опыт доставки образцов с астероидов.

КНР не планирует останавливаться на достигнутом, ведь на 2028 год запланирован запуск миссии Tianwen-3 для доставки грунта с Марса. В 2030 году Китай хочет запустить зонд Tianwen-4 для изучения Юпитера и Урана.

Около Земли обнаружили планету, потенциально пригодную для жизни

Напомним, только в 25 световых годах от Земли астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни суперземлю GJ 3378b, вращающуюся вокруг красного карлика.

Благодаря новым наблюдениям ученые уточнили параметры экзопланеты: ее массу пересмотрели с 5,3 до 2,3 массы Земли, а орбитальный период — до 21,45 суток. Это существенно увеличивает вероятность того, что объект является каменистым телом, а не газовым мини-Нептуном.

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Планета остается в зоне жизни и получает около 90% энергии, которую Земля получает от Солнца, что делает ее одним из самых перспективных кандидатов для дальнейших исследований.

Впрочем, учёные предостерегают, что подтвердить ее реальную пригодность к жизни пока невозможно. Главные риски связаны с неизвестностью о наличии атмосферы и высокой вспышечной активностью красных карликов, которая может ее разрушить.

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