Польща терміново закриває небо вздовж східного кордону: як працюватиме заборона на польоти

Польща терміново впроваджує нову зону обмеження польотів / © ТСН

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Від 10 вересня до 9 грудня 2026 року у східній частині Польщі діятиме спеціальна тимчасова зона обмеження польотів для цивільної авіації на висоті до трьох кілометрів. Варшава запроваджує цей особливий режим використання повітряного простору задля забезпечення безпеки держави та надання повної свободи дій національній системі протиповітряної оборони на тлі російських атак.

Про це повідомляється на офіційному порталі Збройних сил Польщі.

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Деталі тимчасових обмежень

Нова безпекова зона під кодовою назвою EP R134 охоплюватиме весь повітряний простір від поверхні землі до висоти близько трьох тисяч метрів. Водночас ці суворі обмеження жодним чином не стосуватимуться великих пасажирських літаків, оскільки вони здійснюють свої транзитні рейси на значно вищих ешелонах.

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Цей особливий режим залишатиметься повністю активним двадцять чотири години на добу протягом наступних трьох місяців. У нічний час доби від заходу до сходу сонця там діятиме абсолютна заборона на будь-які польоти цивільних бортів без спеціального попереднього узгодження з військовим командуванням.

Винятки з правил та дозволи

У світлу пору доби повітряним суднам дозволять перетинати зону лише за умови подання чіткого плану польоту та наявності увімкненого транспондера. Крім того, цивільні пілоти будуть зобов’язані підтримувати безперервний радіозв’язок із наземними диспетчерськими службами для миттєвого реагування на можливі загрози.

Звісно, встановлені польською владою заборони традиційно не поширюються на польоти військової авіації, медичної евакуації та рятувальних місій. У разі виникнення екстреної необхідності всі інші судна повинні будуть гарантовано звільнити повітряний простір максимум за двадцять п’ять хвилин після відповідної команди диспетчера.

Загроза російських атак та реакція Польщі

Від початку повномасштабного вторгнення польські аналітики нанесли на мапу місця падіння російських дронів і крилатих ракет, виявивши вкрай небезпечну тенденцію. Дослідження переконливо показало, що ворожі засоби ураження постійно наближаються до ключових стратегічних підприємств оборонної галузі країни.

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Один із найрезонансніших інцидентів стався наприкінці липня, коли під час чергової масованої атаки на Україну в Люблінському воєводстві пролунали сильні вибухи. Згодом місцеві правоохоронці виявили величезний кратер та розкидані уламки російської крилатої ракети Х-101 посеред поля неподалік населеного пункту Тарнава-Колонія.

Подібні надзвичайні ситуації викликають серйозне занепокоєння серед населення та провокують жорстку суспільну дискусію щодо ефективності систем оповіщення. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, майже сорок відсотків громадян Польщі негативно оцінюють дії влади після порушення їхнього повітряного простору російською ракетою.

На тлі постійних загроз очільник польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський закликав серйозно обговорити можливість збивати російські ракети безпосередньо над територією України. Дипломат наголосив, що задля безпеки власних громадян суспільству варто замислитися над ліквідацією ворожих повітряних цілей ще до перетину державного кордону.

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