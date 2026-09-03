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Чоловік та жінка загадково зникли: моторошні записки, тривожні пошуки та несподіваний фінал
У Польщі чотири дні тривали пошуки чоловіка та жінки, які залишили моторошні послання та загадково зникли.
У Польщі загадково зникли чоловік та жінка. Напередодні цього вони опублікували моторошні записки у соцмережах.
Про це пише fakt.pl.
Інцидент стався у гміні Рибно у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Там загадково зникли чоловік та жінка. Їхні пошуки тривали 4 дні.
Перед зникненням подружжя залишило у соцмережах моторошні послання.
Дорота П. звинуватила двох осіб та офіцера громадської поліції у крадіжці їхніх засобів до існування. «Вони виселили нас з нашої власності, забрали нашу роботу, гроші та все наше майно, висуваючи неправдиві звинувачення та наклепи. Вони вбивці, і сьогодні через них ми змушені покінчити життя самогубством», — написала вона в листі.
Яцек П., у свою чергу, написав такі слова: «Вітаю всіх моїх друзів. Хочу подякувати вам за знайомство, ми більше не побачимося».
Після цього правоохоронці почали розшук чоловіка та жінки.
У середу ввечері, 2 вересня, слідчі оголосили про завершення пошуків пари.
«Подружжя знайшли в гміні Домбровно. Вони живі та здорові», — розповіла Юстина Новіцька, речниця поліції в Дзялдово.