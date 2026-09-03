Чоловік та жінка загадково зникли: моторошні записки, тривожні пошуки та несподіваний фінал

Подружжя з Польщі / © Fakt.pl

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У Польщі загадково зникли чоловік та жінка. Напередодні цього вони опублікували моторошні записки у соцмережах.

Про це пише fakt.pl.

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Інцидент стався у гміні Рибно у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Там загадково зникли чоловік та жінка. Їхні пошуки тривали 4 дні.

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Перед зникненням подружжя залишило у соцмережах моторошні послання.

Дорота П. звинуватила двох осіб та офіцера громадської поліції у крадіжці їхніх засобів до існування. «Вони виселили нас з нашої власності, забрали нашу роботу, гроші та все наше майно, висуваючи неправдиві звинувачення та наклепи. Вони вбивці, і сьогодні через них ми змушені покінчити життя самогубством», — написала вона в листі.

Яцек П., у свою чергу, написав такі слова: «Вітаю всіх моїх друзів. Хочу подякувати вам за знайомство, ми більше не побачимося».

Після цього правоохоронці почали розшук чоловіка та жінки.

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У середу ввечері, 2 вересня, слідчі оголосили про завершення пошуків пари.

«Подружжя знайшли в гміні Домбровно. Вони живі та здорові», — розповіла Юстина Новіцька, речниця поліції в Дзялдово.

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