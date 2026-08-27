ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

У Польщі впали загадкові повітряні кулі із "сюрпризом" всередині: фото

У Польщі приземлились повітряні кулі із вантажем всередині. Наразі поліція встановлює, кому вони належали.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Повітряна куля у Польщі

Повітряна куля у Польщі

У Польщі в Підляському воєводстві впали загадкові повітряні кулі. Всередині них були контрабандні цигарки.

Про це пише польське видання onet.pl.

Повітряна куля з прикріпленим вантажем приземлилася вночі проти четверга на дах будинку в Ясвілах (Підляське воєводство). Інші повітряні кулі були знайдені в Яблонці Косцельній та Зигмунтах. Вже відомо, що в першій поліція знайшла 15 000 пачок сигарет.

«Вночі поліцейські отримали повідомлення про повітряні кулі з прив’язаними до них пакунками, які приземлилися на будівлі в Ясвілах у Монецькому повіті. На місці працювали правоохоронці, які вилучили 15 000 пачок сигарет без польських акцизних марок», — йдеться у повідомленні.

Польські ЗМІ пишуть, що це не перший випадок, коли контрабандні цигарки перекидають до Польщі за допомогою повітряних куль. Там наголошують, що такі кулі є непередбачувані та можуть приземлитися будь-де.

Нагадаємо, Варшава виявилася не готовою до того, що українці збудують власне життя й бізнес у Польщі, а Київ вимагатиме рівноправного місця за європейським столом.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie