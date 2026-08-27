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У Польщі впали загадкові повітряні кулі із "сюрпризом" всередині: фото
У Польщі приземлились повітряні кулі із вантажем всередині. Наразі поліція встановлює, кому вони належали.
У Польщі в Підляському воєводстві впали загадкові повітряні кулі. Всередині них були контрабандні цигарки.
Про це пише польське видання onet.pl.
Повітряна куля з прикріпленим вантажем приземлилася вночі проти четверга на дах будинку в Ясвілах (Підляське воєводство). Інші повітряні кулі були знайдені в Яблонці Косцельній та Зигмунтах. Вже відомо, що в першій поліція знайшла 15 000 пачок сигарет.
«Вночі поліцейські отримали повідомлення про повітряні кулі з прив’язаними до них пакунками, які приземлилися на будівлі в Ясвілах у Монецькому повіті. На місці працювали правоохоронці, які вилучили 15 000 пачок сигарет без польських акцизних марок», — йдеться у повідомленні.
Польські ЗМІ пишуть, що це не перший випадок, коли контрабандні цигарки перекидають до Польщі за допомогою повітряних куль. Там наголошують, що такі кулі є непередбачувані та можуть приземлитися будь-де.
Нагадаємо, Варшава виявилася не готовою до того, що українці збудують власне життя й бізнес у Польщі, а Київ вимагатиме рівноправного місця за європейським столом.