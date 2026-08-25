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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Хотіли забрати "виграш з казино": у Польщі затримали чотирьох українців (фото)

У Вроцлаві чотири громадянина України вимагали від чоловіка віддати його виграш в казино, якого насправді не існувало. Українців затримали правоохоронці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Хотіли забрати "виграш з казино": у Польщі затримали чотирьох українців (фото)

Затримання українців Фото wroclaw.policja

У польському місті Вроцлав правоохоронці затримали чотирьох громадян України віком від 18 до 22 років. Їх підозрюють у розбійному нападі із застосуванням небезпечних предметів, а також у погрозах.

Про це 25 серпня повідомила поліція Вроцлава на порталі wroclaw.policja.

За даними правоохоронців, злочин стався 23 серпня у Вроцлавському повіті. 22-річний чоловік розповів знайомим, що нібито виграв у казино значну суму грошей. Інформація про готівку швидко стала відома іншим людям.

Фото wroclaw.policja.

Фото wroclaw.policja.

Після цього чоловіка, за версією слідства, атакували. Підозрювані їздили разом із ним у різні місця, погрожували та застосовували насильство, вимагаючи передати їм гроші.

Під час нападу вони також використовували небезпечні предмети, зокрема предмет, схожий на вогнепальну зброю.

Як зазначили в поліції, насправді жодного виграшу в казино не було. Правоохоронці наголошують, що ситуація могла мати значно тяжчі наслідки для 22-річного чоловіка.

Чотирьох підозрюваних затримали у Вроцлаві

24 серпня правоохоронці затримали чотирьох чоловіків. Усі вони є громадянами України. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події. Провадження перебуває під наглядом прокуратури.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі судять трьох людей у справі про жорстоке побиття українця в Радомі. За даними прокуратури, напад супроводжувався антиукраїнськими вигуками.

Раніше повідомлялося, що у Польщі відбулися масові акції проти насильства, ксенофобії та дискримінації українців і представників інших меншин.

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