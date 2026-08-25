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Хотіли забрати "виграш з казино": у Польщі затримали чотирьох українців (фото)
У Вроцлаві чотири громадянина України вимагали від чоловіка віддати його виграш в казино, якого насправді не існувало. Українців затримали правоохоронці.
У польському місті Вроцлав правоохоронці затримали чотирьох громадян України віком від 18 до 22 років. Їх підозрюють у розбійному нападі із застосуванням небезпечних предметів, а також у погрозах.
Про це 25 серпня повідомила поліція Вроцлава на порталі wroclaw.policja.
За даними правоохоронців, злочин стався 23 серпня у Вроцлавському повіті. 22-річний чоловік розповів знайомим, що нібито виграв у казино значну суму грошей. Інформація про готівку швидко стала відома іншим людям.
Після цього чоловіка, за версією слідства, атакували. Підозрювані їздили разом із ним у різні місця, погрожували та застосовували насильство, вимагаючи передати їм гроші.
Під час нападу вони також використовували небезпечні предмети, зокрема предмет, схожий на вогнепальну зброю.
Як зазначили в поліції, насправді жодного виграшу в казино не було. Правоохоронці наголошують, що ситуація могла мати значно тяжчі наслідки для 22-річного чоловіка.
Чотирьох підозрюваних затримали у Вроцлаві
24 серпня правоохоронці затримали чотирьох чоловіків. Усі вони є громадянами України. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події. Провадження перебуває під наглядом прокуратури.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Польщі судять трьох людей у справі про жорстоке побиття українця в Радомі. За даними прокуратури, напад супроводжувався антиукраїнськими вигуками.
Раніше повідомлялося, що у Польщі відбулися масові акції проти насильства, ксенофобії та дискримінації українців і представників інших меншин.