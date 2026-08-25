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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1618
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На Дніпропетровщині пролунав потужний вибух: є загиблий і багато поранених

Вибух у Піщанці на Дніпропетровщині забрав життя людини, є поранені.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вибух

Вибух / © Associated Press

Через вибух в Піщанці, що на Дніпропетрвощині загинула людина. Ще 11 поранено.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За словами посадовця, три приватні будинки зруйновано вщент, 15 — пошкоджено. Людей із зони вибуху евакуювали.

«Працюю у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину.
Провів нараду з правоохоронцями, рятувальниками, представниками місцевої влади та профільних служб. Заслухав доповіді. Поставив першочергові задачі», — зазначив Олександр Ганжа.

Небезпечну зону наразі перекрили — там працюють слідчі та рятувальники. У Піщанці розгорнули мобільний пункт поліції, куди люди можуть звернутися щодо пошкодженого майна. Також поліцейські охороняють вцілілі речі місцевих і стежать за порядком у селі.

Олександр Ганжа наголосив, що зараз найголовніше — зафіксувати всі руйнування та допомогти людям.

«Працюємо, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації та допомогти людям», — зазначив Ганжа.

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Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження 16-поверхового житлового будинку, постраждала жінка.

Також внаслідок російської атаки на Мену поранення дістали 13 людей, серед них четверо дітей. У центрі міста також пошкоджено будівлі, магазини та автомобілі.

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