На Дніпропетровщині пролунав потужний вибух: є загиблий і багато поранених

Вибух / © Associated Press

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Через вибух в Піщанці, що на Дніпропетрвощині загинула людина. Ще 11 поранено.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Вибух у Піщанці на Дніпропетровщині — що відомо

За словами посадовця, три приватні будинки зруйновано вщент, 15 — пошкоджено. Людей із зони вибуху евакуювали.

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«Працюю у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину.

Провів нараду з правоохоронцями, рятувальниками, представниками місцевої влади та профільних служб. Заслухав доповіді. Поставив першочергові задачі», — зазначив Олександр Ганжа.

Небезпечну зону наразі перекрили — там працюють слідчі та рятувальники. У Піщанці розгорнули мобільний пункт поліції, куди люди можуть звернутися щодо пошкодженого майна. Також поліцейські охороняють вцілілі речі місцевих і стежать за порядком у селі.

Олександр Ганжа наголосив, що зараз найголовніше — зафіксувати всі руйнування та допомогти людям.

«Працюємо, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації та допомогти людям», — зазначив Ганжа.

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