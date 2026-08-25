Хотели забрать "выигрыш из казино": в Польше задержали четырех украинцев (фото)

Задержание украинцев Фото wroclaw.policja

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В польском городе Вроцлав стражи порядка задержали четырех граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет. Их подозревают в разбойном нападении с применением опасных предметов, а также в угрозах и принуждении потерпевшего к определенным действиям.

Об этом 25 августа сообщила полиция Вроцлава на портале wroclaw.policja.

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По данным правоохранителей, преступление произошло 23 августа во Вроцлавском уезде. 22-летний мужчина рассказал знакомым, что якобы выиграл в казино значительную сумму денег. Информация о наличных деньгах быстро стала известна другим людям.

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Фото wroclaw.policja.

После этого мужчину, по версии следствия, атаковали. Подозреваемые ездили вместе с ним в разные места, угрожали и применяли насилие, требуя передать им деньги.

Во время нападения они также использовали опасные предметы, в том числе предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Как отметили в полиции, на самом деле ни одного выигрыша в казино не было. Правоохранители отмечают, что ситуация могла иметь значительно более тяжелые последствия для 22-летнего мужчины.

Четверо подозреваемых задержаны во Вроцлаве

24 августа сотрудники криминального отдела городской полиции Вроцлава провели оперативные мероприятия по поддержке сотрудников самостоятельного подразделения контртеррористической полиции.

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В результате правоохранители задержали четырех мужчин. Все они граждане Украины.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Производство находится под наблюдением прокуратуры.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше судят трех человек по делу о жестоком избиении украинца в Радоме. По данным прокуратуры, нападение сопровождалось антиукраинскими возгласами.

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Ранее сообщалось, что в Польше прошли массовые акции против насилия, ксенофобии и дискриминации украинцев и представителей других меньшинств.

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