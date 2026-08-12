Виходив голим на балкон: у Польщі затримали українця, якого розшукував Інтерпол

У Польщі затримали українця, якого шукав Інтерпол / © Associated Press

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У польському Хшанові поліцейські затримали 64-річного громадянина України, який виходив голим на балкон багатоквартирного будинку, розташованого навпроти дитячого садка. Чоловіка розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє InPoland.

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У Польщі затримали українця, який стояв голим перед дитячим садком

Під час перевірки документів чоловіка з’ясувалося, що його розшукує Інтерпол. Правоохоронців викликала місцева мешканка, яка помітила оголеного чоловіка. Патрульні прибули на виклик 8 серпня. Вони швидко вирахували квартиру, де жив чоловік, і похождав голим на балконі перед дитячим садочком.

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Перевірка через поліцейські бази даних показала, що українська система правосуддя оголосила його в міжнародний розшук за «червоною нотою». В Україні його підозрюють у сексуальних злочинах, зокрема проти дітей, за що йому загрожує аж до довічного ув’язнення.

Наразі затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання Хшанувського повітового управління поліції. Правоохоронці вже оформили необхідні процесуальні документи, поінформували підрозділи міжнародного співробітництва та консульство України, а також розпочали підготовку до процедури екстрадиції.

«Червона нота» є найвищим сигналом міжнародного розшуку Інтерполу. Вона застосовується до найнебезпечніших злочинців задля їхнього виявлення, тимчасового арешту й подальшої видачі країні-ініціаторові розслідування.

У Польщі триває гучний суд щодо побиття українця

Нагадаємо, у польському Радомі розпочався суд у справі про жорстоке побиття 41-річного громадянина України Юрія Л. Інцидент стався 19 грудня 2025 року після того, як українець вкрав пиво з магазину. Продавчині зачинили його всередині й вимагали компенсацію, а також повідомили про ситуацію знайомому, який зібрав друзів для нападу. Під час побиття нападники вигукували ксенофобські гасла.

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Головним обвинуваченим є колишній боєць ММА Алекс Р., який бив потерпілого руками й ногами. Внаслідок цього Юрій Л. отримав тяжкі травми голови та потрапив до реанімації у критичному стані. Алексу Р., який визнав свою провину та перебуває під вартою, загрожує від 3 до 20 років позбавлення волі за напад через національність потерпілого. Інших учасників побиття встановити не вдалося.

До відповідальності також притягнули двох продавчинь — Марту У. та Анну Г. Вони зачинили українця в магазині та вимагали 1000 злотих за неповідомлення поліції про крадіжки, з яких той сплатив понад 500 злотих. Жінки визнали вину, їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

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