Польські прикордонники затримали українського бізнесмена Дмитра Карчука: у чому його підозрюють

Дмитро Карчук / © Фото із соціальних мереж

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У польському Перемишлі затримали співвласника бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука. Підставою став виданий Німеччиною європейський ордер на арешт. Німецькі правоохоронці пов’язують українця з викраденням партії електровелосипедів, однак його захист повністю заперечує звинувачення.

Про затримання повідомили президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук та адвокати Карчука. Інформацію про справу також прокоментували у Міністерстві закордонних справ України.

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У чому підозрюють Карчука

Після затримання Карчука помістили до слідчого ізолятора. Адвокати з’ясували, що ордер на його арешт видали правоохоронні органи Німеччини.

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За версією німецького слідства, у вересні 2024 року чоловік нібито приїхав вантажівкою на склад, пред’явив підроблені транспортні документи та забрав 171 електровелосипед. Товар до місця призначення не доставили.

За словами Сергія Гайдачука, сума завданих збитків становить майже 127 тисяч євро.

У CEO Club Ukraine припускають, що сторонні особи могли скористатися персональними даними Карчука.

«На жаль, таких випадків стає дедалі більше — викрадення персональних даних, шахрайство та вчинення злочинів під чужою ідентичністю», — заявили колеги бізнесмена.

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Що стверджує захист

Адвокати Карчука заперечують його причетність до викрадення. За їхніми словами, у період, коли стався злочин, він перебував в Україні.

На підтвердження цього захист посилається на дані про перетин державного кордону, білінг мобільного оператора, інформацію про доставки та оплати, а також свідчення знайомих, листування, фотографії й відеозаписи.

Адвокати наголошують, що польський суд наразі не встановлює винуватість Карчука. Він має вирішити, чи виконувати європейський ордер на арешт та чи передавати затриманого Німеччині.

Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Захист оскаржив це рішення та просить звільнити Карчука під заставу. Також адвокати готують документи для підтвердження його алібі.

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Як відреагувало МЗС

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили у коментарі “РБК-Україна”, що справа перебуває на контролі дипломатів.

«Отримавши інформацію від польської прокуратури щодо затримання в Перемишлі Дмитра Карчука, Генеральне консульство України в Любліні в терміновому порядку звернулося до місцевих компетентних органів із запитом на відвідання громадянина України. Запит опрацьовується», — повідомили у пресслужбі МЗС.

У відомстві зазначили, що розраховують якнайшвидше отримати консульський доступ до затриманого українця.

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