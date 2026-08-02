"Запаси є": радник Зеленського назвав єдиний спосіб зупинити російську балістику

Ракетна атака на Україну

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Єдиним способом швидко посилити захист України від російських балістичних ракет є допомога міжнародних партнерів, які мають достатні запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

На цьому наголосив у своєму дописі у Facebook радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш»), проаналізувавши орієнтовні обсяги виробництва, вартість та запаси ракет.

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За словами Бескрестнова, хоча точні цифри залишаються невідомими, їхній порядок дає змогу оцінити ситуацію.

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Він зазначив, що вартість російської балістичної ракети «Іскандер» становить близько 2–3 млн доларів, ракети комплексу С-400 — 1–2 млн доларів, тоді як одна ракета-перехоплювач PAC-3 для Patriot, здатна збивати як «Іскандери», так і ракети С-400, коштує щонайменше 4 млн доларів.

Радник президента також навів оцінки темпів виробництва озброєнь.

За його словами, Росія щомісяця випускає близько 70 ракет «Іскандер», приблизно 50 ракет для комплексів С-400 та від 4 до 7 гіперзвукових ракет «Циркон». Водночас виробництво ракет PAC-3 для Patriot нині оцінюється на рівні 50–60 одиниць на місяць.

Крім того, Бескрестнов зазначив, що Росія, за наявними оцінками, має запас близько 200–300 ракет «Іскандер», тоді як світовий запас ракет PAC-3 становить приблизно 4–5 тисяч одиниць.

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«Якщо мова не йде про рішення від антибалістичної коаліції та про виробництво ракет Patriot за ліцензією, то допомогти нам зараз може лише міжнародна спільнота, надавши ракети зі своїх запасів. А запаси є», — наголосив Бескрестнов.

За його словами, саме передача союзниками частини наявних ракет-перехоплювачів є найшвидшим шляхом до посилення захисту українських міст від російських балістичних ударів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після масованої російської атаки на Київ із застосуванням балістичних ракет емоційно звернувся до Сполучених Штатів та європейських партнерів із закликом не допустити нових жертв серед мирного населення, наголосивши на необхідності терміново посилити українську протиповітряну оборону.

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