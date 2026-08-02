В Одесі чоловік розстріляв співробітників ТЦК, четверо поранених (оновлено)

В Одесі невідомий відкрив вогонь по співробітниках ТЦК / © ТСН

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В Одесі на вулиці Космонавтів, 77 стався надзвичайний інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. Під час проведення заходів із мобілізації невідомий чоловік відкрив вогонь у бік співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляють у місцевих пабліках.

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Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо працівників ТЦК. Один із них, 25-річний військовослужбовець, дістав вогнепальне поранення в спину в ділянці легень. Його терміново госпіталізували до міської лікарні.

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Ще троє співробітників звернулися по медичну допомогу самостійно. У них також діагностовано вогнепальні поранення, стан потерпілих медики попередньо оцінюють як середньої тяжкості.

За попередньою інформацією, нападник забарикадувався в помешканні. Наразі правоохоронці та спецпризначенці готуються до штурму квартири, де перебуває стрілець. Обставини події та деталі затримання з’ясовуються.

Дата публікації 21:07, 02.08.26 Кількість переглядів 21 В Одесі невідомий відкрив вогонь по співробітниках ТЦК: внаслідок обстрілу поранено чотирьох осіб

Інформацію про подію підтвердили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Там зазначили, що інцидент стався близько 19:30 2 серпня.

«Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік. Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», — повідомляють правоохоронці.

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Наразі проводятся першочергові слідчі дії та встановлюються усі обставини події. Поліцейські вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця.

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