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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1322
Час на прочитання
2 хв

В Одесі чоловік розстріляв співробітників ТЦК, четверо поранених (оновлено)

Під час заходів оповіщення в Одесі четверо співробітників ТЦК дістали вогнепальні поранення.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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В Одесі невідомий відкрив вогонь по співробітниках ТЦК

В Одесі невідомий відкрив вогонь по співробітниках ТЦК / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

В Одесі на вулиці Космонавтів, 77 стався надзвичайний інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. Під час проведення заходів із мобілізації невідомий чоловік відкрив вогонь у бік співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляють у місцевих пабліках.

Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо працівників ТЦК. Один із них, 25-річний військовослужбовець, дістав вогнепальне поранення в спину в ділянці легень. Його терміново госпіталізували до міської лікарні.

Ще троє співробітників звернулися по медичну допомогу самостійно. У них також діагностовано вогнепальні поранення, стан потерпілих медики попередньо оцінюють як середньої тяжкості.

За попередньою інформацією, нападник забарикадувався в помешканні. Наразі правоохоронці та спецпризначенці готуються до штурму квартири, де перебуває стрілець. Обставини події та деталі затримання з’ясовуються.

Інформацію про подію підтвердили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Там зазначили, що інцидент стався близько 19:30 2 серпня.

«Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік. Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», — повідомляють правоохоронці.

Наразі проводятся першочергові слідчі дії та встановлюються усі обставини події. Поліцейські вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця.

Напади на віськових ТЦК в Україні — останні новини

На Вінниччині чоловік, який ухилявся від військового обліку, напав з ножем на військовослужбовця ТЦК під час спроби мобілізації — пораненого госпіталізували, його стан задовільний. Затриманому порушнику, який агресивно чинив опір та завдав тілесних ушкоджень представнику групи оповіщення, загрожує кримінальна відповідальність за кількома статтями КК.

На початку липня, у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася жорстока сутичка. Натовп людей заблокував і перекинув автомобіль військових

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Дата публікації
Кількість переглядів
1322
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