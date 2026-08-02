Скільки Україна втрачає щодня через блокаду портів: економіст назвав суму

Танкер (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Блокада портів щодня позбавляє Україну до $70 млн експортної виручки, але допомога партнерів пом’якшує удар. Блокування українських портів є критичним для експорту, однак нині його вплив на курс гривні частково стримує міжнародна фінансова допомога.

Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE.

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За його словами, за довоєнної моделі економіки припинення роботи одеських портів могло б спричинити масштабну економічну кризу. Нині ж Україна отримує значну частину валютних надходжень у вигляді кредитів, грантів та гарантій від міжнародних партнерів.

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«Якби ми зараз перебували у форматі економіки, яка була напередодні війни, то блокування одеських портів було б рівнозначним економічній кризі. Але зараз значна частина валютного потоку надходить у вигляді зовнішніх кредитів», — пояснив Кущ.

Допомога партнерів перевищує експортну виручку

Економіст зазначив, що Україна отримує від експорту близько 30–40 млрд доларів. Водночас лише для покриття бюджетного дефіциту партнери надають близько 40 млрд доларів.

Окремо надходить військова, технічна і технологічна допомога.

«Грошей, які ми отримуємо від західних партнерів, більше, ніж ми отримуємо від експорту», — наголосив аналітик.

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Саме тому скорочення експортної виручки не має такого руйнівного впливу на валютний ринок, який воно могло б спричинити до повномасштабної війни.

Україна втрачає до $70 млн щодня

За оцінкою Куща, через одеські порти проходить близько 60% експортного потенціалу України.

«Блокування одеських портів — це втрата експортної виручки обсягом 60–70 мільйонів доларів на день. Двадцять днів — це вже майже півтора мільярда доларів», — сказав він.

Відсутність цих надходжень скорочує пропозицію валюти на ринку. Через це Національному банку доводиться активніше використовувати міжнародні резерви для підтримки курсу гривні.

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Водночас економіст наголосив, що тиск на національну валюту є лише похідним наслідком блокади.

«Питання гривні важливе, але це питання похідної кризи. Первинна криза — це криза наших виробників», — зазначив Кущ.

За його словами, першими негативні наслідки відчують аграрні та гірничо-металургійні підприємства, які значною мірою залежать від морського експорту.

Раніше ми писали, що російські окупаційні війська суттєво посилили удари по цивільних торговельних суднах під українськими та іноземними прапорами поблизу портів Одещини, перейшовши на використання важкого протикорабельного озброєння.

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