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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили дронами по Одещині: серед постраждалих діти

В Одеській області через атаку дронів РФ важко поранено 12-річну дівчинку та її 6-річного брата.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Обстріл Одеської області

Обстріл Одеської області

Росіяни атакували Одещину 1 серпня. У Подільському районі внаслідок атаки ударних безпілотників постраждали двоє малолітніх дітей.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, поранення дістали 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох дітей госпіталізували до обласної дитячої лікарні з уламковими пораненнями.

Стан дівчинки медики оцінюють як важкий, хлопчика — як середньої тяжкості.

«Лікарі борються за їхнє здоров’я і надають всю необхідну допомогу», — зазначив Кіпер.

Нагадаємо, війська РФ вдень 25 липня атакували Одеський район. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, близько десяти сусідніх осель та об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждав 65-річний чоловік, йому надають медичну допомогу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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