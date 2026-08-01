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Росіяни вдарили дронами по Одещині: серед постраждалих діти
В Одеській області через атаку дронів РФ важко поранено 12-річну дівчинку та її 6-річного брата.
Росіяни атакували Одещину 1 серпня. У Подільському районі внаслідок атаки ударних безпілотників постраждали двоє малолітніх дітей.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, поранення дістали 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох дітей госпіталізували до обласної дитячої лікарні з уламковими пораненнями.
Стан дівчинки медики оцінюють як важкий, хлопчика — як середньої тяжкості.
«Лікарі борються за їхнє здоров’я і надають всю необхідну допомогу», — зазначив Кіпер.
Нагадаємо, війська РФ вдень 25 липня атакували Одеський район. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, близько десяти сусідніх осель та об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждав 65-річний чоловік, йому надають медичну допомогу.