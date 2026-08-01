Россияне ударили дронами по Одесской области: среди пострадавших дети

Обстрел Одесской области

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Россияне атаковали Одесскую область 1 августа. В Подольском районе в результате атаки ударных беспилотников пострадали двое малолетних детей.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, ранения получили 12-летняя девочка и ее 6-летний брат. Оба ребенка госпитализированы в областную детскую больницу с обломочными ранениями.

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Состояние девочки медики оценивают как тяжелое, мальчика — как средней тяжести.

«Врачи борются за их здоровье и оказывают всю необходимую помощь», — отметил Кипер.

Напомним, войска РФ днем 25 июля атаковали Одесский район. В результате удара поврежден частный дом, около десяти соседних домов и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадал 65-летний мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

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