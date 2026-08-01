ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили дронами по Одесской области: среди пострадавших дети

В Одесской области из-за атаки дронов РФ тяжело ранена 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Обстрел Одесской области

Обстрел Одесской области

Россияне атаковали Одесскую область 1 августа. В Подольском районе в результате атаки ударных беспилотников пострадали двое малолетних детей.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, ранения получили 12-летняя девочка и ее 6-летний брат. Оба ребенка госпитализированы в областную детскую больницу с обломочными ранениями.

Состояние девочки медики оценивают как тяжелое, мальчика — как средней тяжести.

«Врачи борются за их здоровье и оказывают всю необходимую помощь», — отметил Кипер.

Напомним, войска РФ днем 25 июля атаковали Одесский район. В результате удара поврежден частный дом, около десяти соседних домов и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадал 65-летний мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie