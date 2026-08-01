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Россияне ударили дронами по Одесской области: среди пострадавших дети
В Одесской области из-за атаки дронов РФ тяжело ранена 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.
Россияне атаковали Одесскую область 1 августа. В Подольском районе в результате атаки ударных беспилотников пострадали двое малолетних детей.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, ранения получили 12-летняя девочка и ее 6-летний брат. Оба ребенка госпитализированы в областную детскую больницу с обломочными ранениями.
Состояние девочки медики оценивают как тяжелое, мальчика — как средней тяжести.
«Врачи борются за их здоровье и оказывают всю необходимую помощь», — отметил Кипер.
Напомним, войска РФ днем 25 июля атаковали Одесский район. В результате удара поврежден частный дом, около десяти соседних домов и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадал 65-летний мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.