В Польше упали загадочные воздушные шары с "сюрпризом" внутри: фото

Воздушный шар в Польше

Реклама

В Польше в Подляском воеводстве упали загадочные воздушные шары. Внутри них находились контрабандные сигареты.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

Реклама

Воздушный шар с прикрепленным грузом приземлился ночью в четверг на крышу дома в Ясвилах (Подляское воеводство). Другие воздушные шары были найдены в Яблонке Косцельной и Зигмунтах. Уже известно, что в первом из них полиция обнаружила 15 000 пачек сигарет.

Реклама

«Ночью полицейские получили сообщение о воздушных шарах с привязанными к ним пакетами, которые приземлились на зданиях в Ясвилах в Монецком уезде. На месте работали правоохранители, которые изъяли 15 000 пачек сигарет без польских акцизных марок», — говорится в сообщении.

Польские СМИ сообщают, что это не первый случай, когда контрабандные сигареты доставляют в Польшу с помощью воздушных шаров. Там отмечают, что такие шары ведут себя непредсказуемо и могут приземлиться где угодно.

Напомним, Варшава оказалась не готовак тому, что украинцы наладят свою жизнь и бизнес в Польше, а Киев будет требовать равноправного места за европейским столом.

Новости партнеров

Новости партнеров