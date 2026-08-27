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В Польше упали загадочные воздушные шары с "сюрпризом" внутри: фото
В Польше приземлились воздушные шары с грузом внутри. В первом из них полиция обнаружила 15 000 пачек сигарет.
В Польше в Подляском воеводстве упали загадочные воздушные шары. Внутри них находились контрабандные сигареты.
Об этом сообщает польское издание onet.pl.
Воздушный шар с прикрепленным грузом приземлился ночью в четверг на крышу дома в Ясвилах (Подляское воеводство). Другие воздушные шары были найдены в Яблонке Косцельной и Зигмунтах. Уже известно, что в первом из них полиция обнаружила 15 000 пачек сигарет.
«Ночью полицейские получили сообщение о воздушных шарах с привязанными к ним пакетами, которые приземлились на зданиях в Ясвилах в Монецком уезде. На месте работали правоохранители, которые изъяли 15 000 пачек сигарет без польских акцизных марок», — говорится в сообщении.
Польские СМИ сообщают, что это не первый случай, когда контрабандные сигареты доставляют в Польшу с помощью воздушных шаров. Там отмечают, что такие шары ведут себя непредсказуемо и могут приземлиться где угодно.
Напомним, Варшава оказалась не готовак тому, что украинцы наладят свою жизнь и бизнес в Польше, а Киев будет требовать равноправного места за европейским столом.