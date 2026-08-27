Візит очільника ЦРУ до Москви: у Польщі розкрили важливу деталь

Кремль. / © Associated Press

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Візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви не є безпрецедентним. Подібні поїздки вже відбувалися і припадали на важливі моменти.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Onet.

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«Візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви не є першим таким візитом в історії. Вони відбуваються у важливі моменти», — сказав Косіняк-Камиш.

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Він наголосив, що такі поїздки відбуваються за рішенням президента США. «Якщо є рішення президента Сполучених Штатів, то такі візити відбуваються. Вони відбувалися з ініціативи президента Джо Байдена, відбуваються з ініціативи президента Дональда Трампа», — зазначив польський міністр.

Він зауважив, що подібні візити відбуваються за рішенням президента США: раніше здійснювалися за ініціативи Джо Байдена і тривають за президентства Дональда Трампа.

«Якщо є рішення президента Сполучених Штатів, то такі візити відбуваються», — заявив польський міністр.

За його словами, Варшаві важливо отримати й проаналізувати якомога більше інформації, а також залишатися серед країн, які мають доступ до таких даних.

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«Для нас завжди краще, коли отримується й встановлюється більше інформації, а Польща перебуває у групі держав, які мають до неї доступ», — додав Косіняк-Камиш.

Візит директора ЦРУ до Москви — останні новини

Два джерела Politico повідомили, що під час візиту директор ЦРУ Джон Реткліфф застеріг російських чиновників не загострювати конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою. За їхніми словами, Росія може вдатися до атак на союзників НАТО у відповідь на глухий кут вторгнення Москви до України.

Водночас жерела The Washington Post кажуть, що таємний візит директора ЦРУ до Москви викликає безліч запитань. Зокрема, він відбувся на тлі посилення українських атак вглиб Росії. Також поїздка збіглася з напруженим періодом у відносинах між США та РФ.

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