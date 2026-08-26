Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до Москви

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уперше висловився про неанонсований візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За словами американського лідера, поїздка не має надзвичайного характеру.

Про це Трамп сказав журналістам.

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«Він там, знаєте, у такому собі напіврутинному режимі. Не хочу розчаровувати людей. Ми б хотіли, щоб війна з Україною закінчилася», — сказав Трамп.

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Американський президент також заявив, що повномасштабної війни в Україні, на його думку, можна було б уникнути, якби він перебував на посаді президента раніше.

«Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом», — наголосив Трамп.

Він також відкинув припущення, що Реткліффа могли відправити до Москви через можливі наміри Росії перевірити готовність НАТО реагувати на провокації.

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Нагадаємо, у Москві несподівано приземлився американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III. За даними сервісів відстеження польотів, борт із номером RCH4555 вилетів із Риги та прибув до аеропорту «Внуково». Перед цим літак прилетів до Риги з авіабази Ендрюс у США, де базується президентський борт Air Force One. У Кремлі заявили, що не мають інформації про цей рейс і не знають про заплановані зустрічі американських представників у Москві.

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Стало відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф таємно прибув до Москви. У Кремлі підтвердили, що між американськими та російськими спецслужбами відбулися контакти. Водночас у США не коментують мету візиту та склад американської делегації. Відомо, що востаннє директор ЦРУ відвідував Москву за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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