Трамп впервые прокомментировал визит директора ЦРУ в Москву

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп впервые высказался о неанонсированном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По словам американского лидера, поездка не носит чрезвычайный характер.

Об этом Трамп сказал журналистам.

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«Он там, знаете, в неком полурутинном режиме. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась», — сказал Трамп.

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Американский президент также заявил, что полномасштабной войны в Украине, по его мнению, можно было бы избежать, если бы он занимал пост президента раньше.

«Эта война никогда бы не началась, будь я президентом», — подчеркнул Трамп.

Он также отверг предположение, что Рэтклиффа могли отправить в Москву из-за возможных намерений России проверить готовность НАТО реагировать на провокации.

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Напомним, в Москве неожиданно приземлился американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III. По данным сервисов отслеживания полетов, борт с номером RCH4555 вылетел из Риги и прибыл в аэропорт «Внуково». До этого самолет прилетел в Ригу с авиабазы Эндрюс в США, где базируется президентский борт Air Force One. В Кремле заявили, что не располагают информацией об этом рейсе и не знают о запланированных встречах американских представителей в Москве.

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Стало известно, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф тайно прибыл в Москву. В Кремле подтвердили, что между американскими и российскими спецслужбами прошли контакты. В то же время, в США не комментируют цель визита и состав американской делегации. Известно, что последний раз директор ЦРУ посещал Москву за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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