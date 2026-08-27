Українці стали конкурентами, а не біженцями: The Guardian про причини образ Варшави на Київ

Прапори Польщі та України / © ТСН

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримка України дала Польщі рідкісний шанс опинитися у центрі геополітичної уваги. Звичайні поляки відкрили свої домівки для мільйонів біженців, а влада у Варшаві стала одним із найгучніших адвокатів Києва на Заході. Проте атмосфера безпрецедентного союзу тривала ненадовго — сьогодні співчуття змінилося утомою, а в деяких випадках і прямою ворожістю.

Про це йдеться у матеріалі аналітика Матеуша Мадзині для британського видання The Guardian.

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За даними останніх соціологічних опитувань CBOS, вже 52% поляків виступають проти прийому нових біженців з України. Серед причин охолодження стосунків аналітики називають історичні суперечки, політику пам’яті, втому від війни, а також активну російську дезінформацію в соцмережах, яка підбурює ксенофобію та міфи про «українських утриманців».

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Втім, за оцінкою The Guardian, головний фактор, який системно ігнорують політики, полягає в іншому: Варшава виявилася не готовою до того, що українці перестануть бути «безпорадними жертвами».

«Польща не усвідомила, що українці — це не просто жертви Путіна, а люди з власною суб’єктністю. Як тільки з’явилася можливість, біженці залишили вітальні своїх господарів, орендували чи купили житло, відкрили власний бізнес та створили потужну спільноту, яка почала прямо конкурувати з місцевими жителями. Вони відмовилися бути пасивними отримувачами польської благодійності», — зазначає видання.

Український бізнес почав стрімко розвиватися, а сама Україна трансформувалася з пасивного отримувача гуманітарної допомоги на експортера військових технологій та досвіду. Київ більше не потребує «посередників» чи «адвокатів» у Варшаві для переговорів із Вашингтоном чи Брюсселем.

Для майже моноетнічного польського суспільства така зміна парадигми виявилася складною. Уряд Дональда Туска, як і його попередники, підживлював міф про «прометейську роль» Варшави у майбутньому України, але не підготував власне суспільство до сприйняття українців як повноправних учасників ринку та суспільного життя.

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Помилка Польщі має стати застереженням для решти континенту, підсумовує The Guardian. Незалежно від перебігу подій, Україна ставатиме дедалі ближчою до європейських економік. Українці стануть бізнес-конкурентами для французів і німців так само, як це сталося в Польщі. А українські лідери приходитимуть до Брюсселя, Парижа й Берліна не по «безкоштовні патрони», а за рівним голосом за столом переговорів, вибореним захистом континенту.

Чому загострилася криза у стосунках Києва і Варшави

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував польському колезі Каролю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності, але наголосив, що прагне розвивати відносини з Польщею, спираючись на повагу.

Варто зазначити, що відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі.

У Польщі вже чітко кажуть, що не пустять Україну до ЄС, якщо вона не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА.

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На цьому тлі у Польщі почастішали акти агресії проти українців, які там проживають.

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