«Дуже серйозно готуються»: Туск зробив тривожну заяву про плани Росії на осінь і зиму

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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Росія протягом останніх тижнів демонструє численні ознаки підготовки до посилення напруженості, причому йдеться не лише про війну проти України, а й про безпеку всього регіону.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Укрінформ.

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Коментуючи нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, польський прем’єр зазначив, що Варшава підтримує постійний контакт із керівництвом американської розвідки, тому ця інформація не стала для Польщі несподіванкою.

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«Ми перебуваємо у постійному контакті з керівництвом ЦРУ, тому нас не дивують жодні відомості щодо дій і заходів, які проводить глава ЦРУ», — сказав Туск.

Водночас він наголосив, що частина інформації у сфері безпеки має залишатися закритою, однак це не повинно означати приховування від суспільства даних про ключові загрози.

За словами Туска, увагу слід звертати не лише на поїздку Реткліффа до Росії. Він заявив, що останніми тижнями з’явилося чимало публічних сигналів про підготовку Москви до нового витка ескалації.

«Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості — як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими», — розповів польський прем’єр.

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Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін вкотре намагався представити удари по українських містах, промислових підприємствах і портах як відповідь на атаки українських дронів по нафтопереробних заводах та логістичних центрах РФ.

Ми раніше інформували, що сучасна війна остаточно перейшла у формат взаємного економічного виснаження, де українські удари по російській інфраструктурі завдають ворогу колосальних і відчутних збитків.

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