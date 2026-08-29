Трамп пішов на безпрецедентний тиск на Британію: США пригрозили питанням Фолклендів

Дональд Трамп / © Associated Press

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США розглядають можливість використати питання суверенітету Британії над Фолклендськими островами як важіль тиску на Лондон, якщо уряд Енді Бернхема не збільшить видатки на оборону.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Як зазначає видання, така пропозиція є одним із заходів, які представники Пентагону розглядають для стимулювання союзників виконувати зобов’язання НАТО щодо збільшення оборонних витрат до 5%.

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Високопоставлений американський чиновник заявив, що Британія, ймовірно, отримає «особливу увагу» під час перевірки Вашингтоном оборонних зобов’язань країн Альянсу. США планують оцінити, чи мають союзники реалістичні плани для досягнення визначеної мети.

У Вашингтоні вважають, що Британія має потенціал стати одним із провідних оборонних партнерів США. Водночас план збільшення військових витрат, представлений у червні вже колишнім прем’єром Кіром Стармером, американські посадовці вважають недостатнім.

«Я очікую, що Британії буде приділено особливу увагу, оскільки має величезний потенціал. Тому ми продовжимо докладати зусиль для стимулювання та надання Британії можливості значно просунутися вперед», — сказав чиновник.

За інформацією The Telegraph, така риторика Вашингтона може викликати занепокоєння у нинішнього британського прем’єра Енді Бернхема та міністра фінансів Джона Хіллі. Їхній перший бюджет не передбачає збільшення оборонних витрат до 3% ВВП до 2030 року.

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Раніше повідомлялося, що російські спеціалізовані підводні човни здійснювали обстеження критично важливої ​​підводної інфраструктури в британських водах та навколо них.

Ми раніше інформували, що Росія погрожує Великій Британії на тлі загрози для НАТО.

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