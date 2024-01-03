Аргентина заявила про свої права на острови, які контролює Британія: чи буде нова Фолклендська війна

Дії британського уряду у 1883 році названо актом насильства, який суперечив міжнародному праву.

Уряд Аргентини закликав Велику Британію до перемовин для вирішення територіальної суперечки з приводу володіння Мальвінськими (Фолклендськими) островами. Понад сорок років тому з цього приводу відбувалася короткочасна війна між державами.

У заяві на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Аргентини йдеться, що у січні 1833 року Сполучене Королівство силою окупувало Мальвінські острови.

Над цією територію, йдеться в заяві, “з перших моментів незалежності Аргентина здійснювала свої права суверенітету, зважаючи на те, що є спадкоємцем володінь Іспанії в Південній Америці”. Дії британського уряду у 1883 році названо актом насильства, який суперечив міжнародному праву.

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У документ також наголошується, що ще у 1965 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй охарактеризувала питання Фолклендських островів як "особливу колоніальну ситуацію, що включає суперечку про суверенітет між Аргентиною та Сполученим Королівством, яка повинна бути вирішена урядами обох країн шляхом двосторонніх переговорів, беручи до уваги необхідність враховувати інтереси мешканців островів".

“Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету відповідно до положень відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї”, — заявила міністерка закордонних справ Аргентини Діана Мондіно.

Що відомо про Мальвінські (Фолклендські) острови

Мальвінські (Фолклендські) острови розташовані за 500 кілометрів від Аргентини в Південній Атлантиці. У 1982 році Аргентина спробувала військовою силою захопити територію островів і вступила в збройний конфлікт із Британією. Тоді під час бойових дій загинуло понад 900 осіб.

У 2013 році Лондон провів референдум на Фолклендських островах, під час якого 99% жителів висловилися за те, щоб залишитися в складі Великої Британії.

Нагадаємо, Британія відправила військовий корабель до Гаяни на знак дипломатичної та військової підтримки колишньої британської колонії. Раніше авторитарний лідер Венесуели Ніколас Мадуро, якого називають “другом Путіна”, заявив про територіальні претензії до цієї країни, яка багата нафтою та корисними копалинами.

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