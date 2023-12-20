Марш проти бідності: нова влада Аргентини готується жорстко придушувати протести

Всього через кілька днів після вступу на посаду уряд президента Аргентини Хав'єра Мілея оголосив про радикальні економічні заходи, які викликали обурення деяких соціальних і трудових груп, і попередив, що буде жорстко розправлятися з будь-якими протестами, що перекриватимуть вулиці.

Про це пише Associated Press.

Деталі

У середу, 20 грудня, правий популіст зіткнеться з першою перевіркою того, як його адміністрація реагує на демонстрації після того, як ці групи закликали людей вийти на протест проти економічних шокових заходів, які, за словами Мілея, необхідні для подолання гострої кризи в Аргентині.

Міллей, який прийшов до влади на обіцянках радикальних реформ, анонсував 50-відсоткову девальвацію аргентинського песо, скорочення субсидій на енергетику та транспорт, а також закриття деяких урядових міністерств. На тлі цього у країні фіксують стрімке зростання інфляції та бідності.

Читайте провідні новини дня:

Міністерка безпеки Мілея Патрісія Буллріч представила новий “протокол” підтримки громадського порядку, який дозволяє федеральним силам розганяти людей, що блокують вулиці, без судового наказу, і уповноважує поліцію ідентифікувати — за допомогою відео або цифрових засобів — людей, які протестують і блокують громадські магістралі. Вона може виставляти їм рахунки за витрати на мобілізацію сил безпеки.

Що відомо про новий протокол

Новий протокол спрямований на запобігання блокуванням, особливо в Буенос-Айресі, де регулярні протести часто перекривають вулиці на кілька годин у так званих “пікетах”.

Деякі групи заявляють, що протокол заходить занадто далеко і криміналізує право на протест.

У вівторок, 19 грудня, аргентинські профспілкові, соціальні та правозахисні групи підписали петицію з проханням до Організації Об'єднаних Націй та Міжамериканської комісії з прав людини виступити проти нового протоколу безпеки. У петиції вони заявляють, що він “несумісний з правами на свободу зібрань і об'єднань, свободу вираження поглядів і соціального протесту”, визнаними в конституції країни.

Протести в обмін на підтримку?

Цього тижня уряд Аргентини пішов далі і в понеділок, 18 грудня, оголосив, що люди, які перекривають вулиці, можуть бути вилучені зі списків на отримання державної допомоги, якщо вони в них перебувають.

“Бенефіціарам соціальних планів: знайте, що ніхто не може змусити вас вийти на марш під загрозою позбавлення вашого плану”, — заявила Сандра Петтовелло, голова новоствореного Міністерства людського капіталу, яке об'єднало в собі колишні міністерства праці, освіти та соціального розвитку.

“Протестувати — це право, але так само, як і право людей вільно пересуватися територією Аргентини, щоб дістатися до свого робочого місця”, — сказала вона.

В Аргентині деякі люди отримують соціальну підтримку безпосередньо від уряду, а інші — через громадські організації, які мають прямі зв'язки з федеральними органами влади. Адміністрація Мілея каже, що багато з цих груп використовують це як спосіб змусити людей виходити на протести в обмін на підтримку.

Поло Обреро, що представляє інтереси безробітних, є однією з соціальних груп, які закликають до протестів 20 грудня. Її лідер Едуардо Беллібоні заявив, що уряд Мілея планує піти “проти права на протест”.

У Буенос-Айресі людей закликали вийти на протест, пройшовши маршем від Конгресу до історичної площі Пласа-де-Майо. Марш співпаде з 22-ю річницею протесту проти дій уряду з подолання економічної кризи, яка забрала десятки життів і призвела до відставки тодішнього президента Фернандо де ла Руа.

Нещодавнє опитування, проведене Обсерваторією прикладної соціальної психології Буенос-Айреського університету, показало, що 65% опитаних погоджуються із забороною блокад.

Нагадаємо, Мілей, 53-річний економіст, став президентом за підтримки аргентинців, розчарованих економічною кризою.

Річний рівень інфляції в Аргентині становить 161%, а четверо з кожних 10 людей є бідними. Південноамериканська країна також має борг перед Міжнародним валютним фондом у розмірі 45 мільярдів доларів.

Читайте також: