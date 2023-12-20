Професійна хакерка назвала 4 ознаки того, що хтось заліз у ваш смартфон

Кіберзлочинці можуть жити у тіні цифрового світу, але професійна хакерка поділилася ознаками того, що вони "ховаються" у вашому смартфоні.

Про це пише Daily Mail.

Хакерка "білий капелюх" Лаура Канкаала була навчена дотримуватися етичних норм, але використовує шкідливі методи, щоб допомогти звичайній людині залишатися в безпеці.

Лаура, керівниця відділу аналізу загроз фінській компанії з кібербезпеки F-Secure, попередила, що перегрів пристрою або випадкове зелене світло на екрані можуть означати, що за вами хтось спостерігає. Серед інших ознак – певні набридливі електронні листи і телефонні дзвінки.

Канкаала очолює фінський хакерський колектив "білих капелюхів" (на відміну від кримінальних "чорних капелюхів") KyberVPK і з'явилася в серіалі, де вона зламує все: від пристроїв розумного будинку до автомобілів.

4 ознаки того, що хтось заліз у ваш смартфон:

На екрані з'являється точка

Якщо ви бачите зелену точку на екрані Android або помаранчеву точку на iPhone, це може бути попереджувальним знаком, що вас зламали або хтось встановив на телефон підозрілий застосунок, сказав Канкаала. Вона зазначила, що ці попереджувальні точки з'являються, коли використовується мікрофон або камера пристрою, і це може бути попереджувальним знаком того, що на телефоні встановлено шкідливе програмне забезпечення для стеження за людьми.

"Шкідливе ПЗ може записувати звук з вашого мікрофона, читати ваші повідомлення або відстежувати ваше місцеперебування", - сказала Канкаала. "Кіберзлочинці можуть використовувати подібне шкідливе ПЗ або навіть зловмисника, якого ви знаєте, у вигляді сталкерського ПЗ".

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Ви можете переглянути ваші програми та видалити невідомі або спробуйте виконати скидання налаштувань телефону або запустити програму для сканування на віруси, радить Канкаала.

На iPhone ви можете перевірити, яка з ваших програм використовує камеру або мікрофон, зайшовши до Центру керування телефону та переглянувши піктограму точок вгорі. Це повинно показати, які програми використовують мікрофон, камеру або місцеперебування.

Ви також можете зайти в "Параметри" та увімкнути "Звіт про конфіденційність застосунків", щоб побачити поточний журнал того, які програми використовували ваші конфіденційні "дозволи" і коли.

Ваш телефон нагрівається

За словами Канкаали, нагрівання телефону може бути сигналом того, що на нього встановлено шкідливе програмне забезпечення.

"Кожного разу, коли увімкнений постійний обмін даними про місцеперебування, ваш телефон, ймовірно, незрозумілим чином швидко розряджає батарею, і ви можете відчути, як ваш телефон нагрівається", - продовжила вона. "Ви можете знайти дивні на вигляд програми, які ви або не пам'ятаєте, як встановлювали на свій телефон, або програми, які випадково завантажили за межами офіційного магазину застосунків — наприклад, хтось надсилає вам текстове повідомлення з пропозицією завантажити програму. Іноді ці програми намагаються замаскуватися і змінити назву програми на щось, що нагадує налаштування телефону або ще щось, що змушує вас відчувати, що вони можуть бути законними. Також може бути складно, якщо взагалі можливо, видалити ці програми безпосередньо".

Хакер / Фото: pixabay.com

Ви отримуєте електронні листи із застосунків соціальних мереж

Якщо ви почнете отримувати електронні листи від вашого банку або програм соціальних мереж з питанням, чи хочете ви змінити пароль, це може бути ознакою того, що ваші облікові дані були вкрадені.

Злочинці можуть зробити це за допомогою атак фішингу, коли жертв переконують відвідати підроблений веб-сайт. Вкрай важливо діяти швидко, порадила Канкаала.

"Зловмисник не обов'язково зламав ваш телефон – можливо, він вкрав доступ до ваших онлайн-сервісів, таких як ваша важлива електронна пошта або облікові дані iCloud, або навіть до програм соціальних мереж, які ви переважно використовуєте через свій телефон", - сказала вона. "Якщо хтось зі злочинними намірами вкрав ваші облікові дані, ви, ймовірно, помітите це, коли доступ до ваших сервісів буде заблоковано після зміни пароля".

Ваш банк телефонує вам

Хакерам не потрібно встановлювати хитрі програми, щоб атакувати вас на вашому телефоні та часто атакувати за допомогою дзвінків та текстових повідомлень, попередила Канкаала.

Навіть якщо цифри вашого банку здаються вірними, це все одно може бути шахрайством.

"Один із найпростіших способів атакувати людей, які використовують мобільні телефони, за допомогою різних видів шахрайства – це текстові повідомлення та телефонні дзвінки. Дуже легко видати себе за номери телефонів фінансових установ або інших відомих осіб і спробувати маніпулювати вами, щоб ви зробили щось, що суперечить вашим інтересам — наприклад, здійснили миттєву грошову транзакцію або передали свої облікові дані онлайн", - додала хакерка.

Нагадаємо, "Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли сьогодні зранку. Причини збою в компанії не повідомляють.

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