Марш против бедности: новые власти Аргентины готовятся жестко подавлять протесты

Президент и его союзники готовят новые правила безопасности в преддверии протестов против девальвации валюты.

Всего через несколько дней после вступления в должность правительство президента Аргентины Хавьера Милея объявило о радикальных экономических мерах, вызвавших возмущение некоторых социальных и трудовых групп, и предупредило, что будет жестко расправляться с любыми протестами, перекрывающими улицы.

Об этом пишет Associated Press.

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В среду, 20 декабря, правый популист столкнется с первой проверкой того, как его администрация реагирует на демонстрации после того, как эти группы призвали людей выйти на протест против экономических шоковых мер, которые, по словам Милея, необходимы для преодоления острого кризиса в Аргентине.

Пришедший к власти на обещаниях радикальных реформ Миллей анонсировал 50-процентную девальвацию аргентинского песо, сокращение субсидий на энергетику и транспорт, а также закрытие некоторых правительственных министерств. На этом фоне в стране фиксируют стремительный рост инфляции и бедности.

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Министр безопасности Милея Патрисия Буллрич представила новый «протокол» поддержки общественного порядка, который позволяет федеральным силам разгонять людей, блокирующих улицы, без судебного приказа, и уполномочивает полицию идентифицировать — с помощью видео или цифровых средств — людей, протестующих и блокирующих общественные магистрали. Она может выставлять им счета за расходы по мобилизации сил безопасности.

Что известно о новом протоколе

Новый протокол направлен на предотвращение блокировок, особенно в Буэнос-Айресе, где регулярные протесты часто перекрывают улицы на несколько часов в так называемых "пикетах".

Некоторые группы заявляют, что протокол заходит слишком далеко и криминализирует право протеста.

Во вторник, 19 декабря, аргентинские профсоюзные, социальные и правозащитные группы подписали петицию с просьбой в Организацию Объединенных Наций и Межамериканскую комиссию по правам человека выступить против нового протокола безопасности. В петиции они заявляют, что он "несовместим с правами на свободу собраний и объединений, свободу выражения мнений и социального протеста", признанными в конституции страны.

Протесты в обмен на поддержку?

На этой неделе правительство Аргентины пошло дальше и в понедельник, 18 декабря, объявило, что перекрывающие улицы люди могут быть изъяты из списков на получение государственной помощи, если они в них находятся.

"Бенефициарам социальных планов: знайте, что никто не может заставить вас выйти на марш под угрозой лишения вашего плана", — заявила Сандра Петтовелло, глава вновь созданного Министерства человеческого капитала, объединившего в себе бывшие министерства труда, образования и социального развития.

"Протестовать — это право, но так же, как и право людей свободно передвигаться по территории Аргентины, чтобы добраться до своего рабочего места", — сказала она.

В Аргентине некоторые люди получают социальную поддержку непосредственно от правительства, а другие через общественные организации, которые имеют прямые связи с федеральными органами власти. Администрация Милея говорит, что многие из этих групп используют это как способ заставить людей выходить на протесты в обмен на поддержку.

Поло Обреро, представляющее интересы безработных, является одной из социальных групп, призывающих к протестам 20 декабря. Ее лидер Эдуардо Беллибони заявил, что правительство Милея планирует пойти "против права на протест".

В Буэнос-Айресе людей призвали выйти на протест, пройдя маршем от Конгресса до исторической площади Плас-де-Майо. Марш совпадет с 22-й годовщиной протеста против действий правительства по преодолению экономического кризиса, унесшего десятки жизней и приведшего к отставке тогдашнего президента Фернандо де ла Руа.

Недавний опрос, проведенный Обсерваторией прикладной социальной психологии Буэнос-Айресского университета, показал, что 65% опрошенных согласны с запретом блокад.

Напомним, Милей, 53-летний экономист, стал президентом при поддержке аргентинцев, разочарованных экономическим кризисом.

Годовой уровень инфляции в Аргентине составляет 161%, а четверо из каждых 10 человек бедны. У Южноамериканской страны также долг перед Международным валютным фондом в размере 45 миллиардов долларов.

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