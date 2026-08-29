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Український собака, який повернувся з Франції до Чернігова, самотужки мандрував автобусами: деталі щемливої історії
У Чернігові собака, який повернувся з Франції, мандрував самотужки громадським транспортом.
Непересічна історія сталася у Чернігові з собакою породи фокстер’єр на прізвисько Арчі, який самотужки мандрував містом майже рік зокрема і міським транспортом, робив самотужки пересадки в той час, коли власники не знаходили собі місця через постійні пошуки та хвилювання.
Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла власниця собаки Вікторія Разумейко-Піддубна.
«Ми мешкаємо у приватному будинку. Арчі живе з нами з 2024 року. Це собака моєї найкращої подруги та куми, яка зараз мешкає у Франції. Арчі там, у Франції, не прижився, почав хворіти, втратив апетит. Один з французьких лікарів припустив, що, можливо, собаці не підійшов клімат як це не смішно звучить. Іншими словами, від квітня 2024 року Арчі мешкає з нами у Чернігові. Він був дуже радий поверненню, оскільки він бував у нас вдома. З’явився апетит. Після огляду у клініці нам сказали, що з ним все добре», — розповідає Вікторія.
Далі, за її словами, події розгортались наступним чином: у 2025 році вона на деякий час поїхала за кордон, Арчі залишився вдома під наглядом родичів, які доглядали за ним та годували.
«Одного разу він скористався моментом, коли нікого не було і втік, зробив підкоп. Ми почали активно шукати його за допомогою оголошень, родичі обійшли весь район. Напередодні Нового року про Арчі з’являлась повідомлення, що він перебуває там-то, але тоді його не знайшли. Пізніше знов з’являлись повідомлення, що на території одного з мікрорайонів бігає Арчі та шукає. З’явилась інформація, що він сів у автобус, який їхав у нашу сторону, але потім пересів на тролейбус. Тобто зробив пересадку. Він перебував на сусідній вулиці, але, мабуть через те, що пройшло багато часу, він заблукав», — розповіла нам Вікторія.
Знайшла Арчі мешканка Чернігова на ім’я Лідія, яка мешкає не дуже далеко від Вікторії.
«Але у Лідії немає соцмереж, телефон — кнопковий. Вона знайшла Арчі 13 серпня цього року — собака сидів у неї під під’їздом. Був втомленим, з подряпаною лапою. Сидів та страждав. Лідія звернула на нього увагу, оскільки було пізно, лунала повітряна тривога. Вона його забрала собі, нагодувала, помила, полікувала лапу. Зранку жінка почала цікавитись у сусідів, чи не знає хто власників цієї собаки. А 14 серпня Лідія пішла до своєї приятельки, а та жінка і повідомила, що цього собачку шукають і у нього є власники. Ця її подруга зателефонувала мені, скинула фото. Я примчала за адресою, Арчі мене впізнав моментально — заліз на руки та почав мене облизувати. Дуже важко було без нього, снився мені, ми хотіли навіть звертатись до поліції», — розповідає Вікторія.
На її думку, Арчі, імовірно, у когось жив весь цей час, але ті люди, можливо, не витримали його активності.
«Крім Арчі у нас є два великих собаки. Вони у віці. Зранку вони граються з ним, а ближче до обіду вони від Арчі ховаються, оскільки втомилися. Зараз у Арчі немає намагань втікати», — резюмує Вікторія.
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