Український собака, який повернувся з Франції до Чернігова, самотужки мандрував автобусами: деталі щемливої історії

У Чернігові знайшовся собака який самотужки мандрував зокрема громадським транспортом / © ТСН

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Непересічна історія сталася у Чернігові з собакою породи фокстер’єр на прізвисько Арчі, який самотужки мандрував містом майже рік зокрема і міським транспортом, робив самотужки пересадки в той час, коли власники не знаходили собі місця через постійні пошуки та хвилювання.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла власниця собаки Вікторія Разумейко-Піддубна.

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«Ми мешкаємо у приватному будинку. Арчі живе з нами з 2024 року. Це собака моєї найкращої подруги та куми, яка зараз мешкає у Франції. Арчі там, у Франції, не прижився, почав хворіти, втратив апетит. Один з французьких лікарів припустив, що, можливо, собаці не підійшов клімат як це не смішно звучить. Іншими словами, від квітня 2024 року Арчі мешкає з нами у Чернігові. Він був дуже радий поверненню, оскільки він бував у нас вдома. З’явився апетит. Після огляду у клініці нам сказали, що з ним все добре», — розповідає Вікторія.

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Далі, за її словами, події розгортались наступним чином: у 2025 році вона на деякий час поїхала за кордон, Арчі залишився вдома під наглядом родичів, які доглядали за ним та годували.

Арчі, який може сам мандрувати автобусами та тролейбусами. Фото надано В. Разумейко-Піддубною

«Одного разу він скористався моментом, коли нікого не було і втік, зробив підкоп. Ми почали активно шукати його за допомогою оголошень, родичі обійшли весь район. Напередодні Нового року про Арчі з’являлась повідомлення, що він перебуває там-то, але тоді його не знайшли. Пізніше знов з’являлись повідомлення, що на території одного з мікрорайонів бігає Арчі та шукає. З’явилась інформація, що він сів у автобус, який їхав у нашу сторону, але потім пересів на тролейбус. Тобто зробив пересадку. Він перебував на сусідній вулиці, але, мабуть через те, що пройшло багато часу, він заблукав», — розповіла нам Вікторія.

Знайшла Арчі мешканка Чернігова на ім’я Лідія, яка мешкає не дуже далеко від Вікторії.

«Але у Лідії немає соцмереж, телефон — кнопковий. Вона знайшла Арчі 13 серпня цього року — собака сидів у неї під під’їздом. Був втомленим, з подряпаною лапою. Сидів та страждав. Лідія звернула на нього увагу, оскільки було пізно, лунала повітряна тривога. Вона його забрала собі, нагодувала, помила, полікувала лапу. Зранку жінка почала цікавитись у сусідів, чи не знає хто власників цієї собаки. А 14 серпня Лідія пішла до своєї приятельки, а та жінка і повідомила, що цього собачку шукають і у нього є власники. Ця її подруга зателефонувала мені, скинула фото. Я примчала за адресою, Арчі мене впізнав моментально — заліз на руки та почав мене облизувати. Дуже важко було без нього, снився мені, ми хотіли навіть звертатись до поліції», — розповідає Вікторія.

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На її думку, Арчі, імовірно, у когось жив весь цей час, але ті люди, можливо, не витримали його активності.

«Крім Арчі у нас є два великих собаки. Вони у віці. Зранку вони граються з ним, а ближче до обіду вони від Арчі ховаються, оскільки втомилися. Зараз у Арчі немає намагань втікати», — резюмує Вікторія.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 7 порід собак, які прив’язуються до власників усім серцем. Експерти назвали сім порід собак, які вирізняються ласкавістю, відданістю та міцним зв’язком із людиною.







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