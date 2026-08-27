Ветеринарка назвала 5 порід собак, яких ніколи б не завела: у чому причина

Які породи собак не завела б ветеринарка / © Getty Images

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Американська ветеринарка Рейчел Сіу назвала п’ять порід собак, яких сама не хотіла б заводити через особливості поведінки або підвищений ризик серйозних проблем зі здоров’ям. До її списку потрапили боксери, шарпеї, сенбернари, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі та мопси.

Про це повідомило видання Express.

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Своєю думкою ветеринарка з Техасу поділилася у відео на YouTube. Вона наголосила, що це її особистий погляд, сформований передусім на основі медичних проблем, з якими вона стикалася у своїй практиці.

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Боксер

Боксерів Рейчел назвала грайливими собаками, однак звернула увагу на значну кількість генетичних проблем зі здоров’ям, характерних для породи. За її словами, ці собаки схильні до гістіоцитарного виразкового коліту, дегенеративної мієлопатії та аортального стенозу. У боксерів також трапляється захворювання серця, відоме як боксерська кардіоміопатія, та підвищений ризик певних видів раку. Крім того, боксери мають брахіцефальну будову черепа, через що можуть виникати проблеми з диханням.

Шарпей

Шарпеї відомі характерними складками шкіри. Водночас саме така особливість може сприяти розвитку шкірних інфекцій. Ветеринарка також звернула увагу на ризик ентропіону — стану, за якого повіка загортається всередину та може травмувати око. Серед інших можливих проблем вона назвала глаукому, дисплазію сітківки та гіпотиреоз.

Окремо Рейчел згадала так звану лихоманку шарпея, яка може супроводжуватися підвищенням температури й набряком суглобів, а у важких випадках — призвести до ниркової недостатності. За словами ветеринарки, шарпеї віддані власникам, однак через історію породи як сторожових собак можуть насторожено ставитися до незнайомців, тому важливими є належне виховання та дресирування.

Сенбернар

У випадку із сенбернаром ветеринарку найбільше бентежать рясне слиновиділення та величезні розміри тварини. Самці цієї породи можуть важити приблизно 63–81 кг. Рейчел пояснила, що особисто не хотіла б мати собаку, яка фізично здатна легко її здолати, якщо ситуація вийде з-під контролю. Водночас вона зазначила, що за належного дресирування це не має бути проблемою.

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Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Цих собак ветеринарка назвала надзвичайно милими та придатними для сімей, однак саме стан здоров’я змусив би її відмовитися від такої породи. За її словами, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі мають значно вищий ризик захворювання мітрального клапана — серйозної патології серця, яка є однією з головних причин смерті представників породи. Ще однією проблемою є сирингомієлія — неврологічне захворювання, яке вражає спинний мозок і може спричиняти хронічний біль. Рейчел зазначила, що у своїй практиці бачила собак цієї породи, які помирали у молодому віці через проблеми зі здоров’ям.

Мопс

Останніми до переліку потрапили мопси. Ветеринарка пояснила, що загалом не хотіла б заводити собак із брахіцефальною, тобто сильно вкороченою, мордою. Така анатомічна особливість може спричиняти проблеми з диханням протягом усього життя. За словами Рейчел, деякі такі собаки погано переносять фізичні навантаження, а влітку особливо вразливі до перегрівання та теплового удару. Будова морди також може підвищувати ризик проблем із зубами, шкірних інфекцій та травм очей.

Водночас ветеринарка наголосила: її перелік не означає, що ці породи є «поганими». Усі собаки, незалежно від породи та властивих їй проблем, заслуговують на належний догляд і турботу.

Нагадаємо, деякі собаки значно легше переносять зміни, рідше нервують і не потребують постійної уваги від господаря. Ветеринарка назвала п’ять порід, які вирізняються спокійною вдачею та здатністю швидко адаптуватися.

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