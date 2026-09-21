Квашені зелені помідори на зиму: простий рецепт із часником, хроном і гірчицею

Зелені помідори на зиму

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Наприкінці сезону на городі часто залишається чимало зелених помідорів, які вже не встигають достигнути на кущах. Один зі способів використати такий урожай — заквасити його з часником, хроном, кропом і гострим перцем. Помідори виходять пряними й ароматними та добре доповнюють зимове меню.

Для цього рецепта не потрібно закочувати банки металевими кришками. Помідори заливають холодним розсолом і залишають бродити, після чого зберігають у холодному місці. За таким самим принципом можна приготувати не тільки зелені, а й бурі або червоні помідори.

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Що знадобиться на трилітрову банку

Для квашення потрібна скляна банка або емальована ємність. На трилітрову банку візьміть:

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зелені, бурі або червоні помідори — скільки поміститься в банку;

часник — 6 великих зубчиків;

кріп — 1 велика парасолька;

корінь хрону — шматочок завдовжки приблизно 7–9 см;

листя хрону — 2 шт. за бажанням;

гострий перець — за смаком, у цьому варіанті використовують 2 не надто пекучі перчини;

листя вишні — 5–6 шт., якщо є;

листя смородини — 5–6 шт., якщо є.

Якщо квасите червоні помідори, до них можна додати кілька гілочок петрушки. За бажанням також кладуть базилік та солодкий перець.

Для більш пряного смаку до червоних томатів можна покласти кілька горошин духмяного перцю та одну гвоздику. Це вже необов’язкові добавки, тому їх кількість можна регулювати відповідно до власних уподобань.

Як приготувати розсіл

На кожен 1 літр холодної води потрібно:

2 столові ложки солі;

1 столова ложка цукру;

1 столова ложка гірчичного порошку.

При цьому гірчичний порошок не обов’язково змішувати з розсолом, ним можна присипати помідори зверху після заливання.

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Якщо для трилітрової банки одного літра розсолу недостатньо, приготуйте додаткову порцію, дотримуючись тієї самої пропорції солі та цукру.

Як квасити зелені помідори

Помідори переберіть. Для квашення краще брати цілі плоди без гнилі та значних пошкоджень. Помийте їх разом із зеленню та листям.

На дно чистої банки покладіть частину кропу, часнику, хрону, гострого перцю, листя вишні та смородини. Потім заповніть банку помідорами, перекладаючи їх рештою ароматних добавок.

Окремо приготуйте холодний розсіл із води, солі та цукру. Залийте ним помідори так, щоб вони були вкриті рідиною. Зверху насипте гірчичний порошок.

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Під час активного бродіння герметично закривати банку не потрібно. Кришку можна просто покласти зверху, не закручуючи й не закочуючи банку. Саму ємність краще поставити в миску або на піддон, оскільки під час бродіння частина розсолу може витекти.

Скільки квасити помідори

За цим рецептом за кімнатної температури активне бродіння займає приблизно 7–10 днів. Чим тепліше в приміщенні, тим швидше відбувається процес, тому орієнтуватися потрібно не лише на кількість днів.

Під час квашення розсіл може помутніти, з’являться бульбашки — це ознаки роботи молочнокислих бактерій. Коли активне бродіння помітно вщухне, помідори можна переносити в холодне місце.

Якщо під час бродіння частина рідини витекла, потрібно відновити її рівень, щоб помідори залишалися під розсолом.

Як зберігати квашені помідори

Після завершення активного бродіння банку закривають капроновою кришкою та переносять у холодильник або холодний льох.

І це принципово важливо — такий спосіб приготування не передбачає закатування банок металевими кришками та подальшого зберігання їх у теплій коморі. Це ферментований продукт, який після квашення потрібно тримати в холоді.

Під час зберігання стежте, щоб помідори залишалися вкритими розсолом. Якщо з’явився нетиповий неприємний запах, пліснява або інші очевидні ознаки псування, продукт краще не вживати.

Зелені чи бурі — які помідори виходять смачнішими

Для цього рецепта можна використовувати плоди різного ступеня стиглості. Зовсім зелені помідори після квашення залишаються щільнішими й мають характерний смак. Якщо ж дати плодам трохи дозріти та заквасити вже бурими, результат буде іншим — і за смаком, і за текстурою.

Тому частину врожаю можна заквасити зеленою, а частину залишити на дозрівання. Так за одним базовим рецептом вийдуть дві різні за смаком закуски.

А часник, хрін, кріп, гострий перець та листя вишні й смородини створять той самий пряний аромат, за який і люблять домашні квашені помідори.

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