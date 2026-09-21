Мільйони на дзвінках: як працюють так звані "офіси" — сповідь колишнього працівника

Як працюють так звані "офіси"

Реклама

Як працюють ці так звані офіси — їхні співробітники не розповідають навіть найближчим друзям і родичам.

А кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався з колишнім працівником такої контори анонімно і розкаже шокуючі подробиці.

Реклама

Погано працюєш — віджимайся. Або — плати штраф. Навряд чи ви стикалися з таким у ваших офісах, а от у тих самих офісах, тобто у шахрайських колцентрах, такі методи виховання дисципліни — звичайна річ.

Реклама

Максимально закрита і максимально незаконна імперія. Десятки, якщо не сотні тисяч операторів, які обдзвонюють людей і розводять їх на гроші. Псевдоінвестиції, криптоінвестиції, криптообміни. Ну і мізерна їхня частина, це, напевне, родичі в небезпеці.

«Я працював в 2025 році, чотири місяці і це був для мене просто ад», — розповідає хлопець.

Як працюють так звані «офіси»

З одним хлопцем, який працював у такому офісі в Києві, я знайомий особисто. Він відмовився від інтерв’ю, бо боїться за власну безпеку. Але дещо переповів у переписці. Отже — все що відбувається в подібних конторах — повна таємниця.

«Ми дзвонили, представлялись що ми типу з комунальної компанії, і що треба поміняти договір, бо той прострочився», — розповідає хлопець.

Реклама

Мій співрозмовник — йшов влаштовуватися на роботу барменом. Натомість йому одразу сказали — він працюватиме офіс-менеджером:

«В принципі брали всіх, головне спілкуватись російською».

Отже, як запевняє хлопець — працювали з росіянами та російськомовними іноземцями — з Казахстану, Білорусі, країн ЄС.

«Українців не обманювали», — каже він.

Реклама

Всередині офісів — культ грошей. Точніше — доларів, готівкових.

«Кожного разу, коли заходили гроші, били в барабан металевий, типу… і всі хлопали. В мене моя напарниця заробляла 2-3 тисячі в місяць. ЗП всім платять в доларах. Я не знаю де їх брали, але видавали всім готівкою», — каже він.

На другий місяць роботи наш співрозмовник уже отримував 2700 доларів. Утім за кілька місяців — заробітки припинилися, але звільнятися йому не дозволяли. Коли ж він просто перестав виходити на роботу, йому почали писати погрози. Під квартиру приходили молодики у спортивному. І лише за місяць від нього відчепилися.

Як працюють так звані «офіси»

А це вже історія жертви подібної шахрайської схеми. Цей випадок підтверджує — шахраї працюють не лише по росіянах. Бабусі Анастасії, яка живе на Сумщині, зателефонували невідомі і заявили, що її донька потрапила в халепу.

«Цей голос розповів історию, що ніби вона збила якусь людину, людина лежить в реанімації, треба терміново передати гроші, щоб врятувати цю людину, тому що її засудять і так далі», — каже Анастасія Бондаренко.

Людмила Василівна почала підозрювати, що її ошукали, лище коли віддала гроші. Повернути їх так і не вдалося. Та повернімося до Філіпа. Він каже — у його «офісі» працювало до півтисячі людей. А таких контор лише по Києву — десятки і, зрозуміло, що працюють вони під прикриттям

«Кожного місяця віддають 30 відсотків на „кришу“, щоб не забігали облави. За весь час було всього 2 рази як залітали поліцейські, і кожного разу їх просто відпускають, казали що це типу через те що невчасно заплатили за кришу. Всі тімлідери казали, що через те що офіс допомагає на ЗСУ, їх не чіпають», — ділиться хлопець.

Те, що такі офіси, наймовірніше, мають прикриття, а отже, й нелегальний заробіток — на найвищому державному рівні, країна дізналася з розслідування «Карфаген». Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює в кришуванні офісів працівника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Нині він у СІЗО. А от Верховна Рада ухвалила закон, який нарешті наділяє правоохоронців інструментами — як боротися з колцентрами. Закон уперше вводить це явище у юридичну площину.

«На сьогодні ми вже маємо певні ідентифікатори, які ми зараз вже пропрацьовуємо відповідно до нового законодавства. Підбір приміщення, і налаштування зв’язку і так далі, і бази даних там. Тобто, ми вже на цьому етапі, напевне, зможемо притягувати осіб до кримінальної відповідальності ще до настання злочинних наслідків», — кажуть у поліції.

Віднині навіть участь у таких шахрайских колцентрах — загрожує в’язницею. 5-10 років за ґратами — для виконавців і — 10-15 років для організаторів схем. Напрягтися слід і так званим покровителям шахрайських імперій.

Як працюють так звані «офіси»

«Така робота ведеться щодня, і щодня ми притягуємо до відповідальності шахраїв і направляємо їх до суду», — кажуть у поліції.

Громадянам у кіберполіції вкотре нагадують — не треба довіряти дзвінкам з невідомих номерів, не треба повідомляти банківські дані чужим людям, а випадку можливої небезпеки для рідних — зробити очевидне.

Ще раз перепитати свого близького товариша, як у тебе справи, або в матері чи батьку, яким давно не телефонував спитати, чи все добре.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 18 вересня з Аллою Мазур | ПЕКЕЛЬНІ САНКЦІЇ США! Сі їде до Трампа

Новини партнерів

Новини партнерів