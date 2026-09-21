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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Відома українська гумористка приголомшила, як змінилась її фігура після операції зі зменшення шлунка

Анастасія Ткаченко пів року тому зробила операцію зі зменшення шлунка. А це ж гумористка показала, як змінилась.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Анастасія Ткаченко

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Українська гумористка Анастасія Ткаченко приголомшила, як змінилась її фігура після операції зі зменшення шлунка.

У березні цього року артистка наважилась лягти під ніж хірурга. Знаменитість зробила операцію зі зменшення шлунка. Анастасія Ткаченко пояснила, що пішла на цей крок, оскільки переймається за своє здоров’я.

Після операції вже минуло пів року. Анастасія Ткаченко опублікувала у своєму Instagram відео, на якому показала, який вигляд мала до хірургічного втручання та як відтоді змінилась. Сама ж гумористка переконана, що перебуває на правильному шляху.

Анастасія Ткаченко до операції зі зменшення шлунка / © instagram.com/yatkachihaya

Анастасія Ткаченко до операції зі зменшення шлунка / © instagram.com/yatkachihaya

«Маленьке нагадування самій собі: я на правильному шляху», — поділилась Анастасія Ткаченко.

Анастасія Ткаченко після операції зі зменшення шлунка / © instagram.com/yatkachihaya

Анастасія Ткаченко після операції зі зменшення шлунка / © instagram.com/yatkachihaya

До речі, наприкінці липня цього року гумористка розповідала, що взагалі найбільше важила 130 кілограм. А станом на той час її вага становила 99,5. Проте знаменитість не вважає це за результат, оскільки й надалі перебуває в процесі схуднення.

Нагадаємо, раніше гуморист Володимир Жогло теж робив операцію зі зменшення шлунка і схуднув після неї на 65 кг. Шоумен вже розкрив, як тепер підтримує своє тіло у формі та від яких продуктів відмовився.

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