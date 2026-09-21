Відома українська гумористка приголомшила, як змінилась її фігура після операції зі зменшення шлунка

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

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Українська гумористка Анастасія Ткаченко приголомшила, як змінилась її фігура після операції зі зменшення шлунка.

У березні цього року артистка наважилась лягти під ніж хірурга. Знаменитість зробила операцію зі зменшення шлунка. Анастасія Ткаченко пояснила, що пішла на цей крок, оскільки переймається за своє здоров’я.

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Після операції вже минуло пів року. Анастасія Ткаченко опублікувала у своєму Instagram відео, на якому показала, який вигляд мала до хірургічного втручання та як відтоді змінилась. Сама ж гумористка переконана, що перебуває на правильному шляху.

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Анастасія Ткаченко до операції зі зменшення шлунка / © instagram.com/yatkachihaya

«Маленьке нагадування самій собі: я на правильному шляху», — поділилась Анастасія Ткаченко.

Анастасія Ткаченко після операції зі зменшення шлунка / © instagram.com/yatkachihaya

До речі, наприкінці липня цього року гумористка розповідала, що взагалі найбільше важила 130 кілограм. А станом на той час її вага становила 99,5. Проте знаменитість не вважає це за результат, оскільки й надалі перебуває в процесі схуднення.

Нагадаємо, раніше гуморист Володимир Жогло теж робив операцію зі зменшення шлунка і схуднув після неї на 65 кг. Шоумен вже розкрив, як тепер підтримує своє тіло у формі та від яких продуктів відмовився.

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