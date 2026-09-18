Володимир Жогло після схуднення на 65 кг та операції розкрив, як підтримує своє тіло у формі

Володимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

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Український комік Володимир Жогло після схуднення на 65 кг розкрив, як підтримує своє тіло у формі.

Багато років гуморист страждав від зайвої ваги. Шоумен пробував різні дієти, але не міг їх дотримуватися. Врешті, наприкінці 2024 року Володимир Жогло наважився лягти під ніж хірурга, аби зробити операцію зі зменшення шлунка. І це дало результат. Знаменитість схуднув на 65 кг.

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Зараз Володимир Жогло підтримує своє тіло у формі. Після операції гуморист їсть значно меншими порціями. А от продукти вживає практично всі ті самі. Щоправда, знаменитість намагається менше їсти борошняних виробів та жирного.

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Володимир Жогло до та після операції зі зменшення шлунка / © скриншот з відео

«Зараз я значно менше їм, ніж раніше. Стараюся вживати менше борошняних виробів, бо через них у мене печія. Те ж саме стосується і дуже жирного. А так — немає чогось, що аж під великою забороною. Їм майже так, як і до операції. Ніхто не відміняв картопляну пюрешку…», — розповів гуморист для novy.tv.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Жогло розкрив вартість операції зі зменшення шлунка. Виявляється, коміку довелося позичати гроші.

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