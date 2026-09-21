Жодних поступок олігархам Путіна: МЗС України вимагає посилити санкційний тиск

«Хибний сигнал для Москви»: Сибіга застеріг від виключення Усманова та Фрідмана із санкційних списків / © Getty Images

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Виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків є абсолютно неприйнятним і стане хибним сигналом для Кремля.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Глава МЗС нагадав, що Усманова та Фрідмана було включено до санкційних списків через їхню належність до російського агресивного режиму, який веде війну проти України.

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«Що змінилося? Нічого. Виключення їх із санкційних списків є неприйнятним і стане хибним сигналом для Москви в той час, коли тиск має посилюватися», — зазначив міністр.

Сибіга закликав міжнародних партнерів навпаки — посилювати санкції, розширювати індивідуальні санкційні списки, а термін продовження санкцій збільшити з шести до дванадцяти місяців, «щоб не з’являлося контрпродуктивних ідей, які можуть догодити російським олігархам».

Нагадаємо, 18 вересня президент США Трамп підписав закон Грема, що посилює санкції проти Росії та Ірану.

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