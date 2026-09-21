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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Жодних поступок олігархам Путіна: МЗС України вимагає посилити санкційний тиск

Сибіга назвав неприйнятним можливе скасування санкцій проти російських олігархів Усманова та Фрідмана.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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«Хибний сигнал для Москви»: Сибіга застеріг від виключення Усманова та Фрідмана із санкційних списків

«Хибний сигнал для Москви»: Сибіга застеріг від виключення Усманова та Фрідмана із санкційних списків / © Getty Images

Виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків є абсолютно неприйнятним і стане хибним сигналом для Кремля.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що Усманова та Фрідмана було включено до санкційних списків через їхню належність до російського агресивного режиму, який веде війну проти України.

«Що змінилося? Нічого. Виключення їх із санкційних списків є неприйнятним і стане хибним сигналом для Москви в той час, коли тиск має посилюватися», — зазначив міністр.

Сибіга закликав міжнародних партнерів навпаки — посилювати санкції, розширювати індивідуальні санкційні списки, а термін продовження санкцій збільшити з шести до дванадцяти місяців, «щоб не з’являлося контрпродуктивних ідей, які можуть догодити російським олігархам».

Нагадаємо, 18 вересня президент США Трамп підписав закон Грема, що посилює санкції проти Росії та Ірану.

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