- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 19
- Час на прочитання
- 1 хв
Жодних поступок олігархам Путіна: МЗС України вимагає посилити санкційний тиск
Сибіга назвав неприйнятним можливе скасування санкцій проти російських олігархів Усманова та Фрідмана.
Виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків є абсолютно неприйнятним і стане хибним сигналом для Кремля.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Глава МЗС нагадав, що Усманова та Фрідмана було включено до санкційних списків через їхню належність до російського агресивного режиму, який веде війну проти України.
«Що змінилося? Нічого. Виключення їх із санкційних списків є неприйнятним і стане хибним сигналом для Москви в той час, коли тиск має посилюватися», — зазначив міністр.
Сибіга закликав міжнародних партнерів навпаки — посилювати санкції, розширювати індивідуальні санкційні списки, а термін продовження санкцій збільшити з шести до дванадцяти місяців, «щоб не з’являлося контрпродуктивних ідей, які можуть догодити російським олігархам».
Нагадаємо, 18 вересня президент США Трамп підписав закон Грема, що посилює санкції проти Росії та Ірану.