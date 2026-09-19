Путін осоромився під час голосування: ледь розібрався з електронною системою і сам собі подякував

Володимир Путін. / © Associated Press

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«Фюрер» Росії Володимир Путін під час онлайн голосування на виборах до Державної Думи мав напружений і розгублений вигляд. На опублікованих Кремлем кадрах видно, 74-річний диктатор який при владі вже понад 26 років, пильно дивився на екран комп’ютера та щось тихо промовляв собі під ніс і, судячи з усього, віддавав свій голос.

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

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На деяких фрагментах відео видно, як невпевнено лідер Росії поводився за комп’ютером: російський диктатор нахилився ближче до екрана, наче намагається розібрати текст. У статті зауважують: Путін відомий тим, що неохоче користується окулярами. Замість цього у його виступах використовують збільшений шрифт.

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«Після того, як він проголосував, Путін підняв руки, закрив документи, а камера перемістилася до монітора, показавши глядачам екран», — йдеться у статті.

На кадрах видно, як після голосування він навіть сам собі подякував.

Російський «фюрер» неодноразово уникав публічних розмов про стан свого здоров’я. Минулого року він розповідав, що кілька років тому пройшов перевірку зору і лікарі оцінили його приблизно на рівні 0,8–0,9 та запропонували окуляри. Путін стверджував, що вперше спробував їх одягнути, однак відчув запаморочення.

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Тим часом у найближчі дні росіяни голосуватимуть за новий склад Державної думи. Вибори відбуваються в умовах жорсткого контролю та обмеженої політичної конкуренції, тому значних змін у їхніх результатах не очікують.

У Платформі для діалогу з російськими демократичними силами при Парламентській асамблеї Ради Європи заявили, що ці вибори є «фіктивними», а їхнім результатом стане «фіктивний парламент».

«Нову Державну думу не слід визнавати демократично обраною або легітимним представником російського народу», — йдеться у заяві платформи.

Водночас місцеві кандидати та громадські організації повідомляли про скоординоване підвезення людей до виборчих дільниць у різних регіонах. Зокрема, кандидат у депутати Держдуми В’ячеслав Дюков також заявив, що на виборчих дільницях у Красноярську бачив працівників державних установ, яких, за його словами, організовано привозили для голосування.

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Нагадаємо, 18 вересня в РФ стартували триденні вибори до Думи. Втім, ще до початку голосування фіксували ознаки тиску — влада намагається залякати спостерігачів та представників опозиції. Крім того, у регіонах можуть вимикати мобільний зв’язок і інтернет через «заходи безпеки».

Водночас The Economist наголошує, що вибори до перетворюються на фарс і відбуваються на тлі дедалі більшої абсурдності процесу. Політична конкуренція в країні залишається вкрай обмеженою,

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