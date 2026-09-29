Соломія Вітвіцька виписалася з пологового: якими були пологи у 46 років, фото сина й реакція чоловіка

Соломія Вітвіцька з родиною / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька у 46 років вперше стала мамою та виписується з київського пологового будинку після народження сина Устима.

Знаменитість довго чекала на зустріч із первістком. Ще на 41-му тижні вагітності вона розповідала, що малюк не поспішає з’являтися на світ. Утім, зрештою, пологи відбулися в одному з приватних пологових будинків Києва. Поруч із Соломією у цей важливий момент був її чоловік, військовослужбовець Олексій Ситайло.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про пологи Соломії Вітвіцької, її перші дні з новонародженим сином, весілля з Олексієм Ситайлом та історію кохання подружжя.

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Соломія Вітвіцька народила сина у 46 років: як минули вагітність і пологи

Соломія Вітвіцька стала мамою 26 вересня. Хлопчик народився о 14:45 з вагою 4020 грамів та зростом 58 сантиметрів. Першою радісною новиною ведуча поділилася у своєму фотоблогу, опублікувавши зворушливе фото з пологового.

На світлині вона позувала разом із чоловіком та новонародженим сином. Подружжя не приховувало радісних емоцій від нового статусу й такої довгоочікуваної зустрічі.

«26.09.26! Ми тебе дуже чекали, синочку», — написала тоді знаменитість.

Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Цікаво, що ім’я для первістка подружжя обрало буквально напередодні його появи на світ. Соломія зізналася, що щойно вони визначилися з іменем, син наче теж вирішив, що настав час народжуватися.

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Хлопчика назвали Устимом — саме це ім’я запропонував Олексій. Подружжя хотіло, аби воно було українським, красивим та сильним. Згодом вони дізналися, що ім’я походить від латинського justus — «справедливий», що стало для родини символічним через професійний шлях Олексія, пов’язаний із юстицією.

Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Перші дні материнства Соломія провела у пологовому та поступово опановувала нові для себе навички. Ведуча показувала ніжки малюка та кадри з палати, а також розповідала, що навчається у медиків правильно доглядати за сином.

До новоспеченої мами навідувалися друзі. За словами подруги, яка побувала у палаті, Соломія після пологів почувалася добре: «Щаслива матуся Соломія почувається добре і дякує всім за підтримку».

Соломія Вітвіцька з сином у пологовому / © instagram.com/solomiyavitvitska

29 вересня Вітвіцька вже виписалася з пологового будинку та разом з чоловіком готується до нового етапу життя — батьківства. Першими кадрами зірка вже поділилася в Instagram.

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Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Сама вагітність у зірки не обійшлася без нюансів. 46-річна Соломія ділилася, що її мучив токсикоз і часта сонливість. Проте з початком другого триместру ведуча стала почуватися краще. До того ж активно працювала в кадрі до останніх місяців очікування на сина, що навіть гендер-паті відбулося у компанії колег в офісі. Також ведуча говорила, що за всі дев’ять місяців вона набрала близько п’яти кіло.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нове життя у новій квартирі: де оселиться зіркова родина

Ще до народження Устима ведуча активно готувалася до появи первістка та показувала, як триває ремонт у її новій квартирі в Києві. Саме туди після завершення робіт Соломія планувала переїхати разом із чоловіком та сином.

На останніх тижнях вагітності Вітвіцька вже показувала майже готову дитячу кімнату. У новій оселі залишалося завершити ще декілька етапів, тож після виписування з пологового родина поступово готуватиметься до переїзду у власний новий простір. Про виїзд з України разом з малюком зірка поки що не береться загадувати.

Соломія Вітвіцька у новій квартирі / © instagram.com/solomiyavitvitska

Яким було весілля ведучої при надії з військовим

До народження сина Соломія та Олексій встигли офіційно стати чоловіком і дружиною. У червні 2026 року пара зіграла весілля на Закарпатті. На той момент Вітвіцька вже була вагітна первістком. Про одруження ведуча повідомила у своїх соцмережах, показавши кадри зі святкування у символічних вбраннях.

«Коли дізналися, що ми в очікуванні первістка, Олекса сам сказав: „Нема куди відкладати. Діти мають народжуватися в офіційному шлюбі“. З родичів взагалі нікого не було. Були наші друзі, у яких ми, власне, і зупинилися. Була моя подруга й кум Олекси з родиною. Замовили столик у ресторані. І все — суцільна імпровізація», — свого часу розповідала знаменитість про свято.

Весілля Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Весілля Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Для пари це стало продовженням історії, яка розпочалася ще під час повномасштабної війни. Олексій Ситайло — військовослужбовець ЗСУ. До початку повномасштабного вторгнення вони були знайомі та кілька разів перетиналися на святах спільних друзів, однак близько не спілкувалися.

Згодом Олексій звернувся до Соломії як до волонтерки, коли його підрозділу була потрібна допомога. Саме так між ними поступово зав’язалося спілкування, яке переросло у романтичні стосунки. А вже тепер любов помножилась утричі.

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © пресслужба каналу "1+1"

Нове кохання після двох розлучень: хронологія стосунків Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайла

Про новий роман Вітвіцька публічно заговорила на початку 2024 року. У лютому вона вперше показала Олексія у своєму фотоблогу, привітавши його з днем народження із зізнанням, що «знову змогла повірити в кохання».

У лютому 2025 року Олексій освідчився Соломії, а згодом пара повідомила про вагітність. Уже в червні вони офіційно стали подружжям, а у вересні зустріли свого первістка Устима.

Син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

До стосунків із Ситайлом Вітвіцька була одружена з режисером і телеоператором Владом Кочатковим. Пара офіційно одружилася 2013 року, а 2021-го Соломія повідомила про розлучення після восьми років шлюбу. Дітей у тому шлюбі у ведучої не було.

Своєю чергою, Олексій Ситайло раніше також був одружений. Принаймні так стверджують українські ЗМІ. Ба більше, журналісти NV та Focus пишуть, що від попередніх стосунків у військового є ще один син.

Тим не менш, тепер для обох батьків розпочинається зовсім новий сімейний етап.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин розсекретила стать третьої дитини. Гендер-паті вийшло доволі емоційним.

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