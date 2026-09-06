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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Семейный выход Итана Хоука: актер пришел на фестиваль с женой и младшей дочерью

Актер Итан Хоук вместе со своей женой Райан и их 15-летней дочерью Индианой появился на красной дорожке. Это появление привлекло внимание, поскольку вместе на публичных мероприятиях их можно увидеть нечасто.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Итан Хоук

Итан Хоук с женой и дочерью / © Getty Images

Трио посетило Американский кинофестиваль в Довиле (Франция), где Гоука чествовали на престижном мероприятии, а его будущий фильм «The Weight» был включён в список картин, запланированных к премьерному показу.

Для этого вечера Индиана выбрала белое платье в стиле бохо, дополнив образ розовым кардиганом, который держала в руках, и золотой сумочкой. Ее светлые волосы были уложены мягкими волнами. Райан выглядела изысканно в полупрозрачном чёрном платье, а её Итан выбрал полностью чёрный классический костюм.

Итан Хоук с женой и дочерью / © Getty Images

Итан Хоук с женой и дочерью / © Getty Images

Пара состоит в браке с 2008 года, и у них также есть 18-летняя дочь Клементина. Обе девушки в основном росли вдали от внимания прессы, хотя иногда появлялись на некоторых мероприятиях, сопровождая отца.

55-летний Хоук ранее был женат на Уме Турман — с 1998 по 2005 год. В этом браке у них родились дочь Майя, которой сейчас 28 лет, и сын Левон, которому 24 года. Они расстались на фоне слухов о том, что Итан имел роман с Райан, которая работала их няней, однако Хоук неоднократно опровергал эти обвинения — он заявил, что их отношения начались через год после его развода и что его первый брак закончился по причинам, не связанным с Райан.

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