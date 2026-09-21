У Полтаві пролунав вибух: над містом видно дим

Стовп диму / © DepositPhotos

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У Полтаві зранку 21 вересня пролунав вибух. Над містом також помітили дим.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

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Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували про рух баражуючого боєприпасу «Бандероль» із Сумської області у напрямку Полтавщини курсом на південний захід.

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Інформація про наслідки вибуху та можливі пошкодження наразі уточнюється.

Як ми писали, раніше цього ж дня вибухи пролунали у Чернігові. Причини та наслідки наразі не відомі. Мешканців закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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