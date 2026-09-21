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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

У Полтаві пролунав вибух: над містом видно дим

Жителів Полтави просять не залишати укриття.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

У Полтаві зранку 21 вересня пролунав вибух. Над містом також помітили дим.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували про рух баражуючого боєприпасу «Бандероль» із Сумської області у напрямку Полтавщини курсом на південний захід.

Інформація про наслідки вибуху та можливі пошкодження наразі уточнюється.

Як ми писали, раніше цього ж дня вибухи пролунали у Чернігові. Причини та наслідки наразі не відомі. Мешканців закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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