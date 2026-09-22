Під 50-річним килимом знайшли прихований «скарб»: радість зіпсувала одна деталь

Подружжя зняло 50-річний килим і виявило несподівану знахідку. Фото: Instagram/@homeonthegrove

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Подружжя, яке ремонтує будинок 1960-х років, випадково натрапило на знахідку, що могла стати справжнім подарунком для реставрації. Під старим килимом вони виявили оригінальну дубову підлогу, однак її стан виявився не зовсім ідеальним.

Про це повідомило видання Mirror.

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Емма та її чоловік придбали будинок у серпні 2025 року й відтоді поступово його оновлюють. Через 13 місяців після переїзду вони вирішили зняти старий килим із помаранчевим квітковим візерунком, якому вже понад пів століття.

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Під покриттям подружжя побачило тонкі дубові планки, які, за їхніми словами, були частиною оригінального оздоблення будинку ще від 1960-х років. Більша частина деревини виглядала добре збереженою.

Втім, радість швидко змінилася розчаруванням. Біля радіатора господарі помітили великі прямокутні вставки, які помітно відрізнялися від решти підлоги.

Чоловік припустив, що свого часу майстру довелося прорізати підлогу, аби отримати доступ до радіатора. Після цього отвори закрили іншими дерев’яними дошками, не намагаючись підібрати їх під оригінальне покриття.

Пізніше подружжя відкрутило додаткові дошки й виявило під ними зрізані фрагменти старої підлоги. Тож власники сподіваються, що частину оригінального покриття ще вдасться відновити.

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Емма зазначила, що це не той тип паркету, який спочатку уявляли користувачі соцмереж, однак сама вона вважає підлогу красивою та незвичною.

У коментарях глядачі закликали подружжя не відмовлятися від реставрації. Деякі користувачі ділилися власним досвідом відновлення старої дерев’яної підлоги та радили господарям спробувати максимально зберегти оригінальне покриття.

Нагадаємо, за кухонною шафою у будинку 1929 року ховався замурований прохід, який господарі не чіпали дев’ять років. Зрештою цікавість перемогла — і побачене під будинком здивувало мільйони користувачів соцмереж.

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