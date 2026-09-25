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Дата публикации
Категория
Общество
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Джентльменское обаяние Тома Круза в адрес принцессы Кейт запечатлели на камеры

Принцесса Кейт посетила на этой неделе с принцем Уильямом премьеру фильма «Диггер» в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Кейт и Том Круз

Принцесса Кейт и Том Круз / © Getty Images

На премьере фильма «Диггер», состоявшейся во вторник на Лестер-сквер, Том Круз (сыгравший в фильме главную роль), в очередной раз протянул руку принцессе Уэльской на красной дорожке, когда она спускалась по лестнице.

Принцесса Уэльская произвела фурор на красной дорожке в роскошном баклажановом платье от Jenny Packham из шелкового шифона с глубоким декольте, драпировкой на талии и ниспадающей юбкой. Обута Кэтрин была в бархатные туфли-лодочки от Jimmy Choo, а в руках держала клатч из бархата цвета бордо тоже от Jimmy Choo.

Принц Уильям, принцесса Кейт и Том Круз / © Getty Images

Принц Уильям, принцесса Кейт и Том Круз / © Getty Images

Позже Том Круз рассказал о членах королевской семьи: «Я просто люблю их. Это прекрасные люди, и я испытываю к ним огромное уважение», - пишет Hello!.

Многие королевские поклонники назвали этот жест со стороны актера обычным джентельменским поведением.

Принцесса Кейт и Том Круз / © Getty Images

Принцесса Кейт и Том Круз / © Getty Images

Так же происходило на премьере фильма «Топ Ган: Маверик» в 2022 году, когда принцесса Кейт и принц Уильям посещали премьеру в прошлый раз.

Принцесса Кейт и Том Круз в 2022 году / © Associated Press

Принцесса Кейт и Том Круз в 2022 году / © Associated Press

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