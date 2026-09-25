Лимонный сок: 6 причин включить его в рацион / © Credits

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Несколько капель лимонного сока способны буквально освежить любое блюдо — от салата и овощей до рыбы или стакана обычной воды. Однако за ярким вкусом скрывается нечто большее: лимон является источником витамина С, антиоксидантов и минералов.

Диетолог Эмбер Соммер из Cleveland Clinic подчеркивает, что лимонный сок не является волшебным напитком или лечебным средством. Его пользу следует рассматривать как часть общего сбалансированного питания.

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Чем полезен лимонный сок

Защищает клетки от окислительного стресса. Лимонный сок содержит антиоксиданты, которые помогают организму противостоять свободным радикалам — нестабильным молекулам, способным повреждать клетки. Лучший способ получать разнообразные антиоксиданты — регулярно употреблять фрукты и овощи.

Поддерживает работу иммунной системы. Лимон богат витамином С — водорастворимым витамином, необходимым для нормальной работы иммунной системы и естественной защиты организма. В то же время сам по себе лимонный сок не может предотвратить простуду или другую болезнь.

Помогает усваивать железо. Витамин С улучшает усвоение негемового железа — того, которое содержится в растительных продуктах. Поэтому лимонный сок особенно целесообразно добавлять в блюда с фасолью, чечевицей, шпинатом и другими источниками растительного железа.

Может способствовать профилактике некоторых видов камней в почках. Лимон содержит лимонную кислоту, которая может повышать уровень цитрата в моче. Цитрат, в свою очередь, затрудняет образование определенных кальциевых кристаллов.

Позволяет использовать меньше соли. Кисловатый, яркий вкус лимона делает еду более выразительной без добавления натрия. Лимонный сок можно использовать вместе с травами и специями, чтобы уменьшить количество соли в ежедневном рационе.

Помогает пить больше воды. Обычная вода остается самым простым способом поддерживать гидратацию, однако многим нравится, когда она имеет легкий вкус. Добавление лимона делает напиток более интересным, но почти не увеличивает его калорийность и не добавляет сахара.

Как включить лимон в меню

Пить чистый лимонный сок вовсе не обязательно. Наоборот, гораздо приятнее использовать его в качестве ингредиента. Добавьте немного сока в домашнюю заправку для салата или соус, используйте в маринаде для рыбы, курицы или овощей, смешивайте с чаем, газированной водой или смузи. Еще более простой вариант — сбрызнуть им готовые овощи или блюда из круп.

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Когда следует проявлять осторожность

Несмотря на все преимущества, лимонный сок подходит не всем и не в любом виде. Прежде всего, не стоит регулярно пить его в неразбавленном виде. Из-за высокой кислотности он может раздражать рот, горло и желудок, а частый контакт с кислотой может способствовать эрозии зубной эмали. Лучше разбавлять сок водой или добавлять его в пищу.

Лимон также может усугублять изжогу, кислотный рефлюкс или раздражение желудка у людей с повышенной чувствительностью. Если кислые продукты вызывают дискомфорт, следует уменьшить их количество.

Следует проявлять осторожность и в отношении готовых «лимонных» напитков. Лимонады и сладкие бутылочные напитки могут содержать много добавленного сахара, поэтому польза от самого лимонного сока в них может нивелироваться лишними калориями.

И ещё одно важное правило — не наносить лимонный сок непосредственно на кожу. Несмотря на популярность домашних бьюти-лайфхаков, кислота может вызвать раздражение, жжение и неравномерные изменения кожи. Для ухода лучше выбирать средства с витамином С, специально разработанные для нанесения на кожу.

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