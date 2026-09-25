Страна НАТО подняла истребители F-16 из-за опасности с воздуха: что случилось

Истребители F-16 / © Associated Press

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В Румынии 25 сентября срочно подняли в воздух истребители F-16 из-за обнаруженной на радарах воздушной цели. Жителей приграничных уездов предупредили об опасности.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

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В Румынии утром радиолокационная система Минобороны зафиксировала воздушную цель примерно в 20 км к востоку от Галаца.

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Для контроля ситуации в воздух подняли два истребителя F-16 ВВС Румынии. Они находились на боевом дежурстве в миссии воздушной полиции на авиабазе №86 в Борче.

Национальный военный командный центр проинформировал Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости уведомления жителей восточной части уезда Галац и северной части уезда Тулча. В 03:27 население получило уведомление через систему RO-Alert.

Воздушная тревога в этих районах была отменена в 04:14.

В то же время в Минобороны Румынии отметили, что факты проникновения цели в воздушное пространство страны не зафиксированы.

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Напомним, 21 сентября в Румынии тоже объявляли воздушную тревогу из-за воздушной цели, зафиксированной примерно в 12 км от границы. Жителям уезда Тулча направили уведомление RO-Alert, а в небо для мониторинга подняли два истребителя F-16. Нарушений воздушного пространства Румынии зафиксировано не было.

24 сентября Польша и Румыния экстренно подняли истребители из-за российских ударов по Украине. Так, Польша мобилизовала авиацию, переведя ПВО и радиолокационные системы в готовность для безопасности своего воздушного пространства. А Румыния поднимала испанские истребители F-18 из-за беспилотников у украинской границы недалеко от Килии-Веке. Вторжение в воздушное пространство стран не зафиксировано.

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